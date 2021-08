"Pārvērtīs par šimpanzi" - "Facebook" dzēš kontus "no Krievijas", kas izplatīja mītus par "AstraZeneca" un "Pfizer" vakcīnām

Soctīkls norādījis, ka dezinformācija, kas izplatīta vairākās patformās, tika mērķēta uz Indijas, Latīņamerikas un ASV lietotājiem.

Kampaņas dalībnieki satura izplatīšanai esot piesaistījuši influencerus, kas ir populāri kanālā "YouTube", "Instagram" un "TikTok".

Par publikāciju pret Covid-19 vakcīnām izplatīšanu influenceriem maksāta nauda. Kampaņa atklāta pēc tam, kad ietekmīgi interneta lietotāji no Vācijas un Francijas pastāstīja, ka viņiem piedāvāts publicēt šāda veida reklāmu.

Lielākā daļa kampaņas esot izgāzusies, secinājusi soctīkla vadība. Operācija, kas saistīta ar Krieviju, sākusies 2020. gada novembrī, kad kontos tika publicētas mēmes un komentāri, kuros tika apgalvots, ka vakcīna "AstraZeneca" pārvērš cilvēkus par šimpanzēm.

Bieži šādi paziņojumi publicēti ar kadriem no filmas "Planet of the Apes". 2021. gada maijā kontu tīkls apšaubīja vakcīnas "Pfizer" drošumu, atsaucoties uz it kā hakeru nolaupītiem dokumentiem.