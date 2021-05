Slovākija apstiprina "Sputnik V" vakcīnu

Slovākijas valdība uzdevusi veselības ministram Vladimiram Lengvarskim nodrošināt, ka "Sputnik V" ir pieejama no 7.jūnija.

Slovākijai pašreiz krājumā ir 200 000 "Sputnik V" devu, bet līdz šim tā nebija izšķīrusies par šīs vakcīnas izmantošanu.

Ungārija līdz šim bija vienīgā ES valsts, kas izmanto "Sputnik V" iedzīvotāju vakcinēšanai pret jauno koronavīrusu.

Slepenā vienošanās par "Sputnik V" iegādi, ko ar Krieviju noslēdza toreizējais Slovākijas premjerministrs Igors Matovičs, martā izraisīja politisko krīzi Slovākijā, kas noveda pie valdības krišanas.

Taču "Sputnik V" izmantošana Slovākijā joprojām ir pretrunīgs jautājums.

Lengvarskis otrdien sacīja, ka vēlētos, lai "Sputnik V" vispirms apstiprina EZA, un tikai tad izmantot to cilvēku potēšanai Slovākijā.

Trešdien jautāts, vai viņš ir gatavs sapotēties ar "Sputnik V" vai rekomendēt to saviem radiniekiem, ministrs atbildēja noliedzoši.

Lengvarskis sacīja, ka Veselības ministrija strādā pie tā, lai dotu cilvēkiem brīvu izvēli starp pieejamām Covid-19 vakcīnām.

Slovākijā līdz šim izmantotas "Pfizer", "Moderna" un "AstraZeneca" vakcīnas un drīzumā tiks izmantota arī "Johnson & Johnson" vakcīna. Visas šīs vakcīnas ir apstiprinājusi EZA.

Lengvarskis sacīja, ka "Sputnik V" tiks izmantota cilvēkiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem, jo Slovākijai trūkst informācijas no Krievijas, lai atļautu to vecākiem cilvēkiem.

Viņš sacīja, ka Slovākijas valsts uzņemas atbildību par iespējamajām negatīvajām "Sputnik V" blakusparādībām.

Lengvarskis norādīja, ka pēc 200 000 "Sputnik V" devu izlietošanas jaunas devas tiks importētas tikai pēc tam, kad šo vakcīnu būs apstiprinājusi EZA.

Slovākijā, kuras iedzīvotāju skaits sasniedz 5,4 miljonus, pilnībā vakcinēti 774 928 cilvēki. Vairāk nekā 1,6 miljoni cilvēku saņēmuši vismaz vienu vakcīnas devu.