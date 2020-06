Vācijā izmeklē 1,9 miljardu eiro iztrūkumu digitālo maksājumu kompānijā "Wirecard"

Lai gan atbilstoši "Wirecard" dokumentiem šādai summai būtu jāatrodas trasta kontos divās Filipīnu bankās, abas bankas - "Banco de Oro" un "Bank of the Philippine Islands" - paziņojušas, ka tām nav bijis darījumu ar "Wirecard". Arī Filipīnu centrālā banka apstiprinājusi, ka 1,9 miljardi eiro no "Wirecard" nav ienākuši valsts finanšu sistēmā.

Iztrūkumu atklājusi auditorkompānija "Ernst & Young".

Skandāla par 1,9 miljardu eiro pazušanu dēļ piektdien no amata atkāpās "Wirecard" vadītājs Markuss Brauns, kurš ir Austrijas pilsonis. Viņš otrdien ieradās Vācijas policijā, kur tika oficiāli aizturēts, taču tiesa viņu atbrīvoja pret piecu miljonu eiro drošības naudu.

Pēc "Wirecard" sniegtās informācijas, Brauns, kurš ar nepilniem septiņiem procentiem akciju bija lielākais kompānijas īpašnieks, ceturtdien par 155 miljoniem eiro pārdevis vairāk nekā piecus miljonus no viņam piederējušajām 8,7 miljoniem "Wirecard" akciju. Tomēr skandāla izraisītais "Wirecard" akcijas kursa kritums Frankfurtes biržā Braunam radījis pusmiljarda eiro zaudējumus.

1999.gadā dibinātā "Wirecard", kuras galvenā mītne ir Minhenes piepilsētā Ašheimā, ilgu laiku tika uzskatīta par zvaigzni pie finanšu tehnoloģiju nozares debesīm. Sākumā tā sniedza maksājumu pakalpojumus galvenokārt pornogrāfijas un azartspēļu vietnēm, taču tagad tai ir apmēram 280 000 klientu visā pasaulē, tostarp lidsabiedrības KLM un "Qatar Airways", kā arī Londonas sabiedriskā transporta kompānija.