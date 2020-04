Itālijā Covid-19 upuru skaits pārsniedzis 20 000; smagu slimnieku skaits turpina kristies

Itālijas Civilās aizsardzības dienests paziņojis, ka pēdējo 24 stundu laikā miruši vēl 566 cilvēki, līdz ar to kopējais upuru skaits valstī sasniedzis 20 465, ierindojot to otrajā vietā aiz ASV, kur no šīs slimības miruši vairāk nekā 22 000 cilvēki.

Tikmēr intensīvās terapijas nodaļās ievieto pacientu skaits Itālijā krities no 4068 cilvēkiem 3.aprīlī līdz 3260 šobrīd, un tas liek domāt, ka situācija valstī pamazām uzlabojas.

Aizvadītās diennakts laikā vīruss atklāts vēl 1363 cilvēkiem, līdz ar to kopumā līdz šim reģistrēti 159 516 inficēšanās gadījumi.