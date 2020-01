“Kaut tas būtu tikai sapnis!” Pasaule sēro par bojā gājušo basketbola leģendu Kobi Braientu un viņa meitiņu

Sērās par basketbola leģendas Kobes Braienta (1978-2020) nāvi vienojusies visa pasaule. (Foto: AP/Scanpix)

ASV basketbolists Kobe Braients, viņa meita un vēl 7 cilvēki gāja bojā svētdien, 2020. gada 26. janvārī, helikoptera avārijā. Braientam bija 41 gads, viņa meitai – 13 gadi.

Kā raksta “Los Angeles Times”, “Sikorsky S-76” helikopters miglainos laikapstākļos avarēja kalnos netālu no Kalabasas pilsētas (Kalifornijas štats, ASV).

13 Foto Publicētas pirmās bildes no traģiskās helikoptera avārijas, kurā bojā gāja Kobe Braients +9 Skatīties vairāk

Negadījums notika neilgi pirms pulksten 10.00 pēc vietējā laika. Avārijas vietā sākās ugunsgrēks, turklāt ugunsdzēsējiem un glābējiem bija apgrūtināta piekļuva lidaparātam. Vēlāk gan ugunsnelaimi izdevies lokalizēt.

95 Foto Losandželosā cilvēki sēro par bojāgājušo NBA leģendu Kobi Braientu un viņa 13 gadu veco meitu Džannu +91 Skatīties vairāk

Portālu “Twitter” pārņem sēras

Par Kobes Braienta un Džannas nāvi izteicies arī bijušais ASV prezidents Baraks Obama, nodēvējot viņu par leģendu laukumā un vīrieti, kuram turpmākā dzīve būtu izvērtusies tikpat nozīmīga:

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020

Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis, reaģējot uz traģisko vēsti, retvītojis kopīgu bildi:

Līdzjūtību Braientu ģimenei sūta arī pašreizējais ASV prezidents Donalds Tramps, rakstot: "Lai Dievs ir ar jums visiem!":

.....Melania and I send our warmest condolences to Vanessa and the wonderful Bryant family. May God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Satriekta par ziņām saistībā ar Kobes Braienta nāvi ir arī pasaulslavenā TV realitātes šovu personība Kima Kardašjana-Vesta. Viņa apgalvo, ka nespēj iedomāties, kā šobrīd jūtas Braienta ģimene:

My heart is so heavy. No one should ever experience what the families involved are going through. This has affected us all so much but I cannot begin to imagine what Vanessa is feeling losing her husband and her baby girl. I cry just thinking about it. pic.twitter.com/U3osyw6Pzu — Kim Kardashian West (@KimKardashian) January 27, 2020

I am praying for the Bryant family, the Altobelli family and the families of all who perished in this unthinkable tragedy. Rest In Peace Legend — Kim Kardashian West (@KimKardashian) January 27, 2020

Par leģendārā basketbolista nāvi “Twitter” izteicies arī talantīgais amerikāņu futbola spēlētājs Toms Breidijs: "Mums tevis jau pietrūkst, Kobe":

We miss you already Kobe ❤️❤️🙏🏼🙏🏼 — Tom Brady (@TomBrady) January 26, 2020

Savas emocijas sociālajos tīklos izklāstījis arī Losandželosas “Lakers” bijušais spēlētājs Karīms Abduldžabars. Viņš pauž, ka atcerēsies Kobi Braientu kā daudz ko vairāk nekā atlētu:

Most people will remember Kobe as the magnificent athlete who inspired a whole generation of basketball players. But I will always remember him as a man who was much more than an athlete. pic.twitter.com/9EZuwk8wrV — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) January 26, 2020

Savus vārdus teicis arī bijušais basketbolists Šakīls O’Nīls. Viņš sūta līdzjūtību arī pārējiem traģēdijā mirušajiem:

There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1 — SHAQ (@SHAQ) January 26, 2020

Sēro arī populārais ASV TV šova “Jimmy Kimmel Live” vadītājs Džimijs Kimmels, uzsverot to, cik labs tēvs savām meitām bija Kobe Braients:

He was great,charismatic & among the hardest-working athletes ever,but what impressed me most was how deeply-involved Kobe was with his 4 daughters. Pray for them, Vanessa, his parents & his fellow passengers' families on this sad and shocking day. We will never forget you Kobe — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) January 26, 2020

Populārais ASV popdziedātājs Farels Viljamss par traģisko Braienta un viņa meitas bojāeju izteicās, paužot, ka "pasaule ir zaudējusi milzi":

The world lost a giant today

Rest In Peace Kobe Bryant. Also praying for the other passengers that we lost and their families. — Pharrell Williams (@Pharrell) January 26, 2020

ASV reperis Kanje Vests aizlūdz par bojāgājušā basketbolista ģimeni:

Kobe, We love you brother



We’re praying for your family and appreciate the life you’ve lived and all the inspiration you gave pic.twitter.com/pxbgLOOmpY — ye (@kanyewest) January 26, 2020

Sākotnēji tika vēstīts, ka svētdien Losandželosā helikoptera avārijā traģiski gājis bojā leģendārais basketbolists Kobe Braients un vēl 4 cilvēki, tomēr beigās upuru skaits apstiprināts kā deviņi.

Aviokatastrofā mira arī 50 gadu vecais armēņu izcelsmes pilots Ara Zobojans un Orindžkauntijas koledžas ilggadējais beisbola treneris Džons Altobelli kopā ar sievu Keriju un meitu, Džannas komandas biedreni Alīsu.

Saistītās ziņas Noskaties to, ko daudzi nemaz nezināja! Darbs, par kuru leģendārais Kobe Braients saņēma "Oskaru" Kobes Braienta 13 gadu vecā meita Mambasita gāja bojā pa ceļam uz savu basketbola sapni Helikoptera avārijā gājis bojā leģendārais basketbolists Kobe Braients

Tāpat lidaparātā bija Orindžkauntijas privātskolas basketbola trenere Kristīna Mauzere, kura palīdzēja Kobem Braientam trenēt meiteņu basketbola komandu.

Pārējās divas pasažieres ir Sāra Čestere un viņas meita, skolniece Peitona.

13 gadu vecā Džanna Braienta tika uzskatīta par ļoti talantīgu basketbolisti. Daudzi uzskatīja, ka pusaudzei piemīt tēva talants un mērķtiecība, un pats Kobe cerēja, ka meita basketbola laukumā dosies viņa pēdās.

44 Foto 4 meitu vecāki - NBA leģenda Kobe Braients un viņa sieva Vanesa +40 Skatīties vairāk

Kobe ticēja, ka viņa meita, kuras dēļ leģendārais sportists atsāka sekot līdzi basketbolā notiekošajam, kādu dienu spēlēs WNBA.

Džannas mērķis bija iekļūt slavenajā Konektikutas Universitātes komandā "Huskies", kuru trenē izcilais sieviešu basketbola speciālists Džīno Oriemma.