Ukrainas olu produkcijas izplatītājs ES atsevišķus produktus nodevis atkārtotām laboratoriskajām pārbaudēm

"Ovostar Europe'' komercdirektors Edgars Lesnieks sacīja, ka kopš šā gada 1.jūnija Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) kopumā ir noņēmis 98 dažādu produktu paraugus uz salmonellas pārbaudēm un 82 paraugus uz veterināro zāļu atliekvielām. "Ovostar Europe'' no PVD attiecīgajā laika posmā ir saņēmis informāciju par konstatēto neatbilstības gadījumu vienā konkrētā produktā no tiem, kas atrodas ''Ovostar Europe" piedāvātajā produktu sortimentā un tiek ievests izplatīšanai ES, turklāt vien atsevišķā partijā. Konkrētais produkts ir olu baltuma pulveris, kas tiek ražots tehnoloģiskā procesā tādās temperatūrās, kādās salmonellas baktērijām nav iespējams izdzīvot, viņš uzsvēra.

"Konstatētie gadījumi neliecina, ka "Ovostar Union" ražotajiem produktiem būtu sistemātiskas problēmas ar pārtikas drošības un sanitārajām normām, jo, piemēram, "Ovostar Union" ES tirgū pieejamajās čaumalu jeb galda olās, kas netiek pakļautas termiskai apstrādei, nobīdes no pārtikas drošības un sanitārajām prasībām nekad nav bijušas konstatētas," uzsvēra Lesnieks.

Viņš pauda pārliecību par "Ovostar Union" ražotās produkcijas kvalitāti un atbilstību pārtikas drošības prasībām, kamdēļ kompānija turpinās piegādāt produkciju tās klientiem, vienlaicīgi respektējot un turpinot sadarboties ar PVD šīs produkcijas pārbaužu veikšanā, kā arī pašiem veicot izmeklēšanu par konstatētajiem pārkāpumu gadījumiem.

Pēc viņa teiktā, patlaban notiek ļoti rūpīgs darbs konstatēto gadījumu izmeklēšanai, un atsevišķi produkti ir nodoti atkārtotu laboratorisko pārbaužu veikšanai. ''''Ovostar Union'' ražotnēs Ukrainā patlaban notiek skrupuloza izmeklēšana, piesaistot neatkarīgus ekspertus, lai skaidrotu atšķirības laboratorisko izmeklējumu rezultātos. Pilnīgi visas ''Ovostar Union'' ražotās ES tirgum paredzētās olu un to produktu kravas tiek pārbaudītas pirms to transportēšanas uz ES, un līdz šim nekādas novirzes no pārtikas drošības un sanitārajām normām nav konstatētas,'' viņš sacīja.

Lesnieks uzsvēra, ka neviena cita ES valstu pārtikas un veterinārās kontroles iestāde, nedz arī kompānijas klienti novirzes no pārtikas drošības un sanitārajām prasībām līdz šim nav konstatējuši. "Arī šī gada maijā caur Latviju tranzītā uz Portugāli vestajā Ukrainas izcelsmes olu baltuma šķidrajā produktā pēc papildus pārbaudēm, ko veica kravas saņēmējs Portugālē un šīs valsts pārtikas un veterinārais dienests, nekādas novirzes nekonstatēja, lai gan Latvijas PVD ziņoja par salmonellas baktēriju klātbūtni," norādīja Lesnieks, piebilstot, ka arī šis gadījums tiek rūpīgi izmeklēts.

Pēc viņa sacītā, informācija par salmonellas baktēriju atklāšanas gadījumiem no Ukrainas importētajos olu produktos ir īpaši nepatīkama, ņemot vērā pēdējos gados veiktās ievērojamās investīcijas ražotnēs Ukrainā jaunu mājputnu turēšanas novietņu un iekārtu būvniecībā un modernizācijā, kā arī ieviestās pārtikas drošības kontroles sistēmas, kas noteiktas ''Ovostar Union" holdingā un Ukrainas putnkopības nozarē kopumā.

Lesnieks pauda viedokli, ka Ukrainā attiecībā uz salmonellas baktēriju klātbūtni pastāv vēl stingrāki kontroles un novēršanas nosacījumi nekā lielākajā daļā ES valstu, nodrošinot ražotāju un to ES tirgum paredzētās produkcijas kontroli ar 10 dienu periodiskumu, veicot pārbaudes uz pieciem salmonellas serotipiem. Tikmēr ES ražotāju olām un to produktiem, pēc viņa teiktā, pārbaudes tiek veiktas divu salmonellas serotipu konstatēšanai. "Ņemot vērā pastiprināto kontroli, var droši apgalvot, ka Ukrainas izcelsmes olas un to produkti, kas ir pieejami tirgū, ir pilnībā droši izmantošanai pārtikā," viņš teica.

Savukārt PVD Robežkontroles departamenta direktores vietniece veterinārajos jautājumos Iveta Zemniece aģentūrai LETA neapstiprināja, ka Ukrainā attiecībā uz salmonellas baktēriju klātbūtni pastāv vēl stingrāki kontroles un novēršanas nosacījumi nekā ES valstīs. "Lai trešo valstu uzņēmumu iekļautu Eiropas Komisijas (EK) atzīto uzņēmumu sarakstā produkcijas eksportam uz ES, produkcijas ražošanas procesā ir jāievēro līdzvērtības princips - gan paškontroles, gan higiēnas un labas ražošanas prakse ir tādā pašā līmenī, kā tas ir noteikts ES uzņēmumiem," viņa sacīja.

Zemniece jautāta par to, kādēļ šā gada maijā caur Latviju tranzītā uz Portugāli vestajā Ukrainas izcelsmes olu baltuma šķidrajā produktā kravas saņēmēja Portugālē un arī šīs valsts pārtikas un veterinārā dienesta veiktajās pārbaudēs nekādas novirzes netika konstatētas, lai gan Latvijas PVD ziņoja par salmonellas baktēriju klātbūtni, norādīja, ka PVD nevar komentēt Portugālē veiktos izmeklējumus olu produkcijai.

LETA jau ziņoja, ka PVD plāno lūgt Zemkopības ministriju (ZM) rosināt EK pārskatīt atzīto Ukrainas olu produktu ražotāju atbilstību nekaitīguma prasībām saistībā ar konstatētajiem salmonellas gadījumiem olu baltuma produktos.

No šā gada 1.jūnija līdz 22.jūlijam, īstenojot pastiprinātu Ukrainas izcelsmes olu un olu produktu robežkontroli, PVD ir noņēmis 98 paraugus uz salmonellas pārbaudēm un 82 paraugus uz veterināro zāļu atliekvielām. Kad būs apkopoti trīs mēnešu rezultāti, PVD sniegs informāciju ZM atbildīgajām amatpersonām tālāka lēmuma pieņemšanai un, balstoties uz riska izvērtējumu, EK informēšanai, iepriekš aģentūrai LETA sacīja dienestā.

PVD aģentūru LETA informēja, ka līdz šim visi salmonellas gadījumi ir konstatēti Ukrainas izcelsmes olu produktos. Uz robežas uzrādītajos veterinārajos sertifikātos olu masas produkcijas importētājs Latvijā ir kompānija "Ovostar Europe". Tikmēr Ukrainas izcelsmes galda olās neatbilstības nav konstatētas.

Tāpat vēstīts, ka PVD no valdības ir saņēmis papildus finansējumu 58 756 eiro apmērā Ukrainas olu un olu produkcijas pastiprinātas kontroles veikšanai, par ko īsteno uz trim mēnešiem noteikto monitoringa programmu. Laboratoriskos paraugus atlasa visa veida Ukrainas izcelsmes olu produktiem gan uz salmonellu, gan uz veterināro zāļu atliekvielām, kā arī Ukrainas izcelsmes olām.

Neatbilstošie laboratorisko pārbaužu testēšanas rezultāti ir konstatēti olu masas produktam "OVOMIX L1011" (šā gada 24.aprīlī), šķidrajai olu baltuma masai "Ovomix L 1011", (šā gada 3.maijā); sausajam olu produktam "OVOMIX P4011H" (šā gada 18.jūlijā). sausajam olu produktam "OVOMIX P4011H" (neatbilstošs rezultāts konstatēts šā gada 22.jūlijā).

Ziņots arī, ka Latvijas olu ražotāji vērsās pie PVD un citām atbildīgām institūcijām, aicinot veikt ļoti nopietnas pārbaudes no Ukrainas importētām olām saistībā ar salmonellas konstatēšanu no Ukrainas vestajā olu baltuma masā.

"Ovostar Europe" 2018.gada martā iekļauts "Ovostar Union" holdingā, kas ir viens no lielākajiem olu un to produktu ražotājiem Eiropā ar galvenajām ražotnēm Ukrainā. "Ovostar Union" akcijas kopš 2011.gada kotē Varšavas Fondu biržā. Kopumā 2018. gadā ES tika realizēti 16% no visas "Ovostar Union" holdinga ražotās produkcijas. Saskaņā ar kompānijā pausto informāciju "Ovostar Europe" apgrozījums 2018.gadā sasniedza 17 miljonus eiro, kas ir pieaugums salīdzinājumā ar gadu iepriekš.