"Francija mums noteikusi lielu nodevu par vīniem. Un tomēr mēs viņiem prasām ļoti maz par Francijas vīniem," Tramps pirmdien sūkstījās intervijā raidsabiedrībai CNBC pēc tam, kad pagājušajā nedēļā apmeklēja Normandiju.

Viņš apgalvoja, ka, piemēram, Kalifornijas vīndari viņam sakot, ka viņiem ir jāmaksā lielas nodevas, lai savu produkciju ievestu Francijā, bet Francijas vīnus ASV ļauts ievests bez nodevām.

"Tas nav godīgi. Mēs kaut ko darīsim šajā lietā," paziņoja Tramps, uzsverot, ka Francijas vīni ir lieliski, bet arī ASV tiek ražoti lieliski vīni.

Tramps jau agrāk ir sūdzējies par Francijas noteiktajām muitas nodevām ASV vīniem, bet rīcība tam nav sekojusi. Novembrī mikroemuāru vietnē "Twitter" viņš rakstīja, ka "ir jāmaina" situācija, ka ASV vīndariem produkcijas pārdošana Francijā ir pārāk grūta, bet Francijas vīniem ASV tirgus ir viegli pieejams.

Pagājušajā nedēļā Tramps Normandijā tikās ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu, pieminot 75.gadadienu kopš sabiedroto spēku izcelšanās Normandijā.

Pēc tikšanās Tramps žurnālistiem sacīja, ka abu valstu attiecības ir brīnišķīgas.

Pašlaik ASV noteiktā nodeva 750 mililitru importētā vīna pudelei ir 0,05 ASV dolāri, bet dzirkstošajam vīnam tā ir 0,14 ASV dolāri, liecina Kalifornijas vīndaru lobija grupas "Wine Institute" dati. Eiropas Savienības (ES) ievedmuita vīnam ir 0,11-0,29 ASV dolāri par pudeli.

ASV ir lielākais Eiropas Savienībā ražotu vīnu pircējs, iepērkot nepilnu trešdaļu bloka eksportētā vīna, liecina jaunākie bloka statistikas biroja "Eurostat" dati, kas apkopoti par 2017.gadu. Savukārt ASV veido tikai 16% no ES importētā vīna, būtiski atpaliekot no Čīles un Austrālijas.

Ja ASV nolemtu vērsties pret Francijas vīnu, tas nozīmētu muitas nodevas visai ES, jo bloks ir vienota tirdzniecības zona.

ES 2017.gadā uz trešajām valstīm eksportēja vīnu 11,3 miljardu eiro vērtībā, no kā 32% nonāca ASV. Savukārt ES dalībvalstis importēja vīnu 12,9 miljardu eiro vērtībā, bet tikai 20% bija no trešajām valstīm. No šī daudzuma 16% bija ASV ražots vīns.

Tramps, kurš apgalvo, ka nelieto alkoholu, 2011.gadā izsolē iegādājās vīna darītavu pie Šarlotsvillas, Virdžīnijas štatā. Tagad tās prezidents ir Trampa dēls Ēriks.