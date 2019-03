Viktorijas štata apgabala tiesas galvenais tiesnesis Pīters Kids piesprieda sodu, kas ietver trīs gadu un astoņu mēnešu posmu, kurā Pelam nebūs iespējas tikt atbrīvotam pirms termiņa. Pels arī tiks reģistrēts kā seksuāls noziedznieks uz viņa atlikušo mūžu.

77 gadus vecais Pels ir ievērojamākais Romas katoļu baznīcas garīdznieks, kas atzīts par vainīgu pedofilijā.

Kardināls Džordžs Pels (centrā) kopā ar savu advokātu pamet tiesu. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Uz soda pasludināšanu tiesas zālē Melburnā bija sapulcējušies ap 120 cilvēku, tai skaitā daudz žurnālistu, juristu, seksuālos uzbrukumos cietušo, aktīvistu un baznīcas amatpersonu.

Pels tika apsūdzēts, ka deviņdesmito gadu vidū tolaik 12 un 13 gadus vecos zēnus esot iedzinis stūrī katedrāles sakristejā un piespiedis zēnus iesaistīties seksuālā aktā ar viņu.

Sākotnējā prāvā septembrī zvērinātie nevienojās Pelu atzīt par vainīgu, bet viņš tika atzīts par vainīgu lietas atkārtotā iztiesāšanā 11.decembrī. Šī lēmuma paziņošana tika atlikta, un Austrālijas mediji drīkstēja par to ziņot tikai 26.februārī.

Austrālijā dzimušais Pels, kurš 1966.gadā tika ordinēts par priesteri un 2003.gadā tika iecelts par kardinālu, bija Melburnas palīgbīskaps no 1987. līdz 1996.gadam, Melburnas arhibīskaps no 1996. līdz 2001.gadam un Sidnejas arhibīskaps no 2001. līdz 2014.gadam.

2014.gada 24.februārī viņš tika iecelts par Vatikāna Ekonomikas sekretariāta prefektu un bija šajā amatā līdz pērnā gada 12.decembrim, lai gan kopš 2017.gada 29.jūnija bija atstādināts no amata pienākumu pildīšanas. Pels bijis arī Vatikāna Kardinālu padomes loceklis.