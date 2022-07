Ikdienā Ruciņa-Vējiņa strādā turpat Kājnieku skolā par finansisti. Kā pati saka, kārtojot visus finanšu jautājumu, ļoti labi pārzina medaļas vienu pusi, taču gribējies vairāk uzzināt par to, kas slēpjas aiz ekseļa tabulām un atskaitēm. Tādēļ, kad izsludināta pieteikšanās kārtējai rezervistu apmācībai, viņa nolēmusi iziet triju mēnešu kursus. Saņēmusi uniformu un ieroci – un kopējā ierindā uz priekšu!

Piesakoties uz apmācību, nebija bail par to, ka varētu neizturēt?

Protams, tas bija liels izaicinājums, taču es gribēju pārbaudīt pati sevi – ko varu un ko nevaru. Arī uzzināt, ko tad īsti dara mani kolēģi instruktori; kādēļ viņiem vajag tieši tādu aprīkojumu un kādēļ mēs iepērkam šādu aprīkojumu. Jau pēc apmācības varēju teikt, ka šis kurss bija manā dzīvē piedzīvojumiem bagātākais notikums. Iesaku to pamēģināt arī citiem, lai saprastu savu spēju robežas un to, ka viens tu neesi cīnītājs.

Kādā kompānijā nonācāt apmācību laikā?

Mēs bijām cilvēki no visas Latvijas – dažādu vecumu un ar dažādu dzīves pieredzi. Sākumā jau es nevienam neteicu, ka esmu no Kājnieku skolas, taču drīz vien tas tāpat nāca gaismā. Liela daļa bija jau nobrieduši cilvēki, kuri dzīvē kaut ko ir sasnieguši. Piemēram, manā nodaļā bija Banku augstskolas pasniedzējs, ķīmijas students, fizikas skolotājs un projektu vadītājs enerģētikas jomā strādājošā kompānijā.

Bija arī jaunieši, kuri vēlāk bieži vien nāca pie manis pēc atbalsta un padoma, viņiem vēl nav tās morālās noturības, kas palīdz izturēt visus pārbaudījumus. Kad viņi redzēji, ka es, kundzīte jau gados – tobrīd man bija 48 gadi, turklāt es biju pati mazākā augumā –, spēju izturēt grūtības, tas arī viņiem kalpoja kā pamudinājums.

Ineta Ruciņa-Vējiņa patiešām ir izgājusi piecu mēnešu rezervistu apmācības kursu. (Foto: Rojs Maizītis)

Tad jau jūs viņiem bijāt kā mamma?

Savā ziņā jā. Ja vajag, varēju sapurināt, varēju arī uzmundrināt. Bija brīži, kad tiešām vajadzēja aprunāties – klau, saņemies un paskaties, ka pārējie taču tiek galā! Cilvēki jau ir dažādi, piemēram, bija puisis, kurš apmācību sākumā ar katru dienu kļuva arvien nervozāks un uzvilktāks. Prasu – kas par lietu? Izrādās, viņš nav radis gulēt telpā, kur apkārt ir sveši cilvēki un troksnis, tādēļ jau trešo nakti nav normāli izgulējies. Ieteicu guļot uzlikt putekļu aizsargbrilles un izmantot ausu aizbāžņus, pirms tam sarunājot ar pārinieku, ka tas viņu pamodinās. Nākamajā dienā viņš pienāca un teica – paldies, Ineta, par padomu, beidzot es izgulējos!

Mums apmācību kurss ilga piecas nedēļas bez brīvdienām, tādēļ laika sazināties ar ģimeni praktiski nebija. Izgājām gan ložmetēja apmācību, gan kaujas iemaņas, mācījāmies apieties ar karti un orientēties, kā arī apieties ar granātmetēju. Skatoties ar kritisku aci, man būtu gribējies patrenēties vēl, taču instruktori mierināja, ka nevajag uztraukties – galvenais, ka tad, kad vajadzēs, es jau zināšu, ko ar šo ieroci darīt. Bija arī šaušanas nodarbības – es pat biju pārsteigta, cik labi šauju!

Pēc pirmajām trim nedēļām un zvēresta došanas mēs divas nedēļas dzīvojām nometnē mežā un pildījām karavīra pienākumus. Gājām četros no rīta patruļā, sēdējām slēpņos, piedalījāmies mācībās – tas bija īsts piedzīvojums. Nekur citur tādu pieredzi un emocijas es neiegūtu. Tā bija īsta integrēšanās karavīra dzīvē.

Nebija fiziski grūti?

Bija. Ja kāds domā par pieteikšanos rezervistu apmācībai, es ieteiktu vispirms padomāt par elementāru fizisko sagatavotību, jo bez tās tur nav ko darīt. Arī veselībai pamatos jābūt kārtībā, jo mums pāris kursanti šī iemesla dēļ apmācības laikā atbira, piemēram, asinsspiediena problēmu dēļ. Es pati gāju uz visu banku un piedalījos visās mācību kaujās un apšaudēs. Instruktori bija lepni, ka Ruciņa ar visu tiek galā! Es domāju, ka ikvienam, kurš NBS strādā kā civilais darbinieks, vajadzētu iziet šādu apmācību kursu, lai saprastu medaļas abas puses. Jāsaprot arī tas, ka, ja gadījumā pienāks kritisks brīdis, tad mums visiem būs jābūt kopā un neviens nevarēs atļauties kaut kur kaktiņā raudāt.

Ļoti būtiska ir arī biedriskuma izjūta. Kur vajadzēja, tur kolēģi man palīdzēja, savukārt es vienmēr bija gatava atbalstīt viņus. Kad ar visu ekipējumu nogrimu dīķī, viņi ne mirkli neapjuka un mani izvilka laukā. Viens otru sapratām bez runāšanas.

Ineta Ruciņa-Vējiņa patiešām ir izgājusi piecu mēnešu rezervistu apmācības kursu. (Foto: NBS)

Cik jūsu kursā bija sieviešu?

Diezgan daudz – kāda trešā daļa. Bija fantastiska kolēģe no NBS apvienotā štāba, kurai bija līdzīga profesionālā motivācija kā man. Vēl viena kolēģe bija tepat no Alūksnes, jo bija nospriedusi – ja jau Ruciņa-Vējiņa var, tad arī es to spēšu! Bija arī sievietes, kurām nebija nekādas saiknes ar armiju – piemēram, kolēģe no Kultūras ministrijas, bija arī dažas pavisam jaunas meitenes. Viena gan kursu tā arī nepabeidza, jo bija atnākusi izklaides pēc, īsti nesaprotot, kas viņu gaida. Taču tie, kas apmācību izgāja, ieguva ļoti vērtīgu jaunu pieredzi un zināšanas – kā darboties komandā, kā uzklausīt pavēles...

Jauniešiem varētu būt grūti pierast pie tā, ka viņus kāds komandē...

Tā tiešām ir, jo jaunieši visi ir personības un viņiem nepatīk, ja uz viņiem kliedz. Man pašai arī nebija viegli pieņemt, ka kāds uz mani pavēlošā tonī kliedz. Taču ir standarta teiciens – tu nekad neiemācīsies komandēt, ja nebūsi iemācījies pildīt pavēles. Tā nu tas ir, jo ir jāprot savākties, uzklausīt un izpildīt pavēli, jo citādi sistēma nestrādā. Tu taču nevari viens pats kaut kur skriet uz savu galvu! Patiesībā es silti ieteiktu visiem tiem jauniešiem, kuri domā par profesionālo dienestu, vispirms iziet rezervistu kursus, lai saprastu, vai vispār esi spējīgs eksistēt militārā vidē.

Ineta Ruciņa-Vējiņa patiešām ir izgājusi piecu mēnešu rezervistu apmācības kursu. (Foto: NBS)

Kas bija pats grūtākais apmācībās?

Nemitīgais laika trūkums, jo viss notika trakā tempā. Tas ir ļoti nogurdinoši, un drīz vien bija tā, ka pietika uz piecām minūtēm apsēsties, lai uzreiz aizmigtu. Tu jau nekad nezini, vai pēc pāris minūtēm nebūs komanda stāties ierindā.

Man palīdzēja tas, ka jau iepriekš biju iespēju robežās sportojusi, jo bez fiziskās sagatavotības būtu patiešām grūti. Taču baidīties nevajag, galvenais ir nekautrēties, ja nevari kaut ko izdarīt, bet gan mēģināt izdarīt visu, lai varētu. Instruktori fiziskās sagatavotības nodarbības organizēja diezgan saudzīgi, lai ievirzītu pareizā gultnē arī tos, kuri nav bijuši draugos ar sportu. Nodarbības bija tik pārdomātas, lai vairotu mūsu izturību. Ja neesi gatavs maršam mežā pilnā ekipējumā, tev neviens to neliks darīt – vispirms tam ir jāsagatavojas.