Šorīt sniegs un apledojums liek autovadītājiem būt īpaši uzmanīgiem

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 77 "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Ainažu šosejas posmā no Bīriņu pagrieziena līdz Ainažiem, Siguldas šosejas posmā no Raunas pagrieziena līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas posmā no Strenčiem līdz Valkai, Daugavpils šosejas posmā no Lielvārdes līdz Nīcgalei, Bauskas šosejas posmā Iecava - Grenctāle, Jelgavas šosejas posmā no Jelgavas līdz Meitenei, Liepājas šosejas posmā no Kalnciema līdz Liepājai, Ventspils šosejas posmā no Usmas līdz Ventspilij un Rēzeknes virzienā posmā no Jēkabpils līdz Varakļāniem.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Alūksnes, Jelgavas, Valkas un Saldus apkārtnē.

LVC aicina autovadītājus būt īpaši piesardzīgiem un izvēlēties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu, distanci un braukšanas stilu.