Par privātmāju apzagšanām Bolderājā un Jaunmārupē aiztur agrāk sodītu jaunieti

Novembra sākumā policija saņēmusi informāciju no kādas pensijas vecuma sievietes par to, ka Bolderājā, agri no rīta, izsitot viņas mājokļa pirmā stāva logu, tur iekļuvis nepazīstams vīrietis.

Tobrīd sieviete mājās bijusi viena pati. Piedraudot viņu piekaut, svešinieks pieprasījis atdot mobilo tālruni un dažādas citas mantas. Pēc nozieguma ļaundaris no notikuma vietas aizbēdzis.

Policisti 21.novembrī aizdomās par šī nozieguma izdarīšanu aizturēja 1993.gadā dzimušu vīrieti. Viņš jau iepriekš sodīts par laupīšanām un zādzībām un vien šogad septembrī izcietis cietumsodu par iepriekš izdarītiem noziegumiem.

Kratīšanā vīrieša dzīvesvietā likumsargi atraduši dažādas mantas, kas nozagtas no citām privātmājām Rīgā. Tāpat noskaidrots, ka vīrietis pēdējo divu mēnešu laikā izdarījis vēl četras zādzības no privātmājām.

Viena no tām izdarīta Jaunmārupē, bet pārējās - Bolderājā. Visos gadījumos vīrietis iekļuvis mājokļos, izsitot pirmā stāva logus. Vīrietis no mājokļiem nozadzis dārglietas, telefonus, naudu un citas mantas.

Policisti ir atguvuši daļu no nozagtajām mantām, lai gan dažas no tām jau bija ieķīlātas lombardos.

Aizdomās turētajam vīrietim tiesa piemērojusi drošības līdzekli apcietinājumu.

Policija aicina iedzīvotājus parūpēties par savu mājokļu drošību, ierīkojot mājoklī kvalitatīvas dzelzs durvis un uzstādot signalizāciju un videonovērošanas kameras. Policija arī iesaka privātmājas teritorijā izvietot kustības sensorus un atgādina, ka ziņot par nelūgtu viesu ierašanos palīdzēs suns.