Neoficiālās sarunās atsevišķi politiķi pauž pārsteigumu par Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa lēmumu premjera amatam nominēt Gobzemu, bet vienlaikus neizslēdz iespēju, ka viņam varētu izdoties izveidot valdību, ja tiks kliedētas bažas par pielaidi valsts noslēpumam.

Pats Gobzems pēc nominācijas pauda, ka vēlas, lai Satversmes aizsardzības birojs (SAB) argumentē, kāpēc viņa pielaides izvērtēšanai nepieciešams tik ilgs laiks. "Iestādei ar aptuveni astoņu miljonu budžetu šajā situācijā diez vai ir nepieciešams izprasīt kādus tiesiskās palīdzības lūgumus. Un vēsture rāda, ka to var izdarīt ļoti straujiem soļiem. Tāpēc arī šī problēma, kas patiesībā nav problēma, tiks atrisināta," žurnālistiem pauda premjera amata kandidāts.

Vairākas reizes vaicāts, kā viņš varēs pilnvērtīgi pildīt pienākumus, ja vēl nebūs SAB lēmuma par pielaidi valsts noslēpumam, Gobzems skaidroja, ka varēs pildīt savus pienākumus. "Man būs pielaide, neuztraucieties," viņš uzsvēra.

"KPV LV" plāno otrdien, 27.novembrī, sākt konsultācijas ar politiskajiem spēkiem par valdības veidošanu.

Politiķis Artis Pabriks (AP), kurš līdz šim bija viens no diviem kandidātiem, ko prezidents vērtēja nominēšanai premjera amatam, šodien žurnālistiem pauda, ka apsveic Gobzemu ar saņemto nomināciju.

"Nezinu, cik ilgi varam atļauties formēt valdību, līdz ar to es no vienas puses ļoti ceru, ka Gobzemam izdosies to veidot," sacīja Pabriks. Viņš aģentūrai LETA pauda, ka politiskais spēks plāno piedalīties valdības veidošanas sarunās un pārrunājamie jautājumi primāri būs atkarīgi no "KPV LV" un premjera kandidāta Gobzema piedāvājuma, ar ko tiks iepazīstinātas pārējās partijas.

JKP atbildīgi piedalīsies valdības veidošanas sarunās Gobzema vadībā, vienlaikus tā sagaida, ka viņš un "KPV LV" pieturēsies pie vēlēšanu kampaņas uzstādījumiem un solījumiem, tajā skaitā par nesadarbošanos ar ZZS, aģentūrai LETA sacīja JKP līderis Jānis Bordāns.

Bordāns pagaidām atturējās minēt politiskā spēka prioritātes valdības veidošanas procesā, jo nevēloties šo procesu ietekmēt pirms tā sākšanās. Politiķa ieskatā produktīvāk būtu vispirms šīs prioritātes pārrunāt valdības veidošanas sarunās.

Nacionālās apvienības VL-TB/LNNK priekšsēdētājs Raivis Dzintars pauda, ka Valsts prezidenta lēmumam nominēt Gobzemu vajadzētu nozīmēt, ka viņš saņems pielaidi valsts noslēpumam. Politiķis piebilda, - ja prezidents nominējis premjeru bez šādas pārliecības, tas būtu ļoti nopietns risks valsts reputācijai. Vienlaikus nacionālā apvienība vēlētos dzirdēt no prezidenta apstiprinājumu, ka viņam tiešām ir šī pārliecība. VL-TB/LNNK rīcībā nav un nevar būt informācijas par pielaidi valsts noslēpumam, līdz ar to atliek paļauties uz prezidenta rīcībā esošu informāciju, turpināja Dzintars.

Viņš atkārtoti pauda, ka VL-TB/LNNK ir savi uzstādījumi un vērtības, par kurām politiskais spēks gatavs diskutēt ar Gobzemu vadības veidošanas procesā. VL-TB/LNNK uzsver, ka ir jāizveido rīcībspējīga un stabila valdība, kurai būtu vismaz 60 balsu parlamentā.

Arī ZZS ir atvērta sarunām ar Gobzemu, lai apspriestu konkrētus valdības darāmos darbus un uzdevumus, aģentūrai LETA apliecināja ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze.

Vaicāts, vai ZZS gaidīs uzaicinājumu uz sarunām no Gobzema puses, politiķis atbildēja apstiprinoši. Viņš norādīja, ka partijām būs jāstrādā pie tādas valdības darba programmas, kas ietver vēlētājiem dotos solījumus. ZZS prioritātes valdības veidošanā būs zemnieku un vides jomas, kā arī uzņēmēju un pensionāru intereses, pavēstīja Krauze.

Savukārt JV līderis un premjera amata kandidāts Krišjānis Kariņš norādīja, ka tas, vai gaidāmās sarunas par valdības izveidi atšķirsies no iepriekšējām, atkarīgs no Gobzema. Politiķis apliecināja, ka JV uzticas Valsts prezidenta izvēlei un ir gatava runāt ar jebkuru amatam nominēto kandidātu, tātad arī ar Gobzemu.

Viņš atzina, ka, lai panāktu jebkuru valdību, patlaban visām partijām ir nedaudz jāatkāpjas no savām individuālajām vēlēšanu programmām, jo starp daudzām partijām daudzos jautājumos ir pretrunas. Politiķis piebilda, ka partijām ir jāmeklē kopsaucēji. Kariņa ieskatā pašlaik ir pāragri runāt par varas un atbildības sfēru sadali. "Galvenais šajā ir Gobzema redzējums un tas, kā viņš runās ar partijām, kā viņš saredz darāmos darbus, un ko saka citi partneri - vai veidojas labēji centriskais vairākums," akcentēja politiķis.

Jautāts, vai SAB atzinums par nepieciešamību veikt papildu izpēti saistībā ar pielaidi valsts noslēpumam Gobzemam nerada bažas par iespējamās valdības darbu, ja to vadīs Gobzems, Kariņš sacīja, ka Vējonim, premjera amatam nominējot Gobzemu, ir "sapratne par šīm lietām".

Kā ziņots, Vējonis valdības veidošanu nolēmis uzticēt "KPV LV" premjera amata kandidātam Gobzemam. Valsts prezidents Gobzemam arī devis divas nedēļas laika, lai viņa veidotā valdība varētu iegūt vairākuma atbalstu, būtu zināmi ministri un jaunās valdības paveicamie galvenie darbi. Prezidents piebilda, ka gadījumā, ja tas neizdosies, Gobzema nomināciju atsauks, bet viņš cer, ka partijas spēs panākt vienošanos par jaunas valdības izveidi.