Dažas stundas pēc Raimonda Vējoņa lēmuma publiskošanas respektablais politikas izdevums Politico.eu vēsta, ka Latvijas prezidents premjera amatam izvirzījis Aldi Gobzemu, kurš pārstāv Latvijas populistu partiju KPV LV, norādot, ka šis politiskais spēks vēlēšanās saņēmis otro lielāko vēlētāju atbalstu atpaliekot vien no Krievijai draudzīgās partijas "Saskaņa".

Tāpat Politico.eu rakstā Latvijā raksturota kā Baltijas valsti, kura ilgstoši cieš no korupcijas un naudas atmazgāšanas skandāliem. Atzīmējot, ka Latvijas trešā lielākā kredītiestāde "ABLV Bank" sabruka šī gada februārī, kad ASV iestādes apsūdzēja to par "plašu nelikumīgu rīcību", kas saistīta ar Ziemeļkorejas ieroču programmu un korupciju Krievijā un Ukrainā, kā arī norādot, ka šī gada jūnijā prokuroratūrai nodota centrālās bankas vadītāja Ilmāra Rimšēviča kukuļošanas lieta.

Publikācija tiek sākta ar vārdiem, ka Gobzems sola, ka "Latvija turpmāk dzīvos mierā un labklājībā", kas tiek uztverts kā klasisks populistu lozungs.

Ar pilnu publikāciju angļu valodā iespējams iepazīties šeit:

Jauns.lv jau ziņoja, ka Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa nominētais premjers Aldis Gobzems 2003. gadā, vien 25 gadu vecumā, tika iecelts par Maksātnespējas administrācijas direktoru. Līdz tam bijis Privatizācijas aģentūras valdes priekšsēdētāja vietnieks, Tieslietu ministrijas padotībā esošo iestāžu departamenta direktors. Pirms kļūšanas par Maksātnespējas administrācijas direktoru darbojies arī Maksātnespējas likuma izstrādes darba grupā.

Gobzems 2008. gadā bija organizācijas "Sabiedrība citai politikai" Tieslietu darba grupas vadītājs un valdes loceklis, bet 2009. gadā no tās izstājies. "Sabiedrība citai politikai" vēlāk bija viena no "Vienotību" veidojošām organizācijām. Savukārt 2013. gadā Gobzems paziņojis, ka nolēmis iesaistīties politikā un piedalīties Saeimas vēlēšanās no toreiz topošās partijas "Latvijas attīstībai".

Savulaik strādājis arī pazīstamā advokāta Romualda Vonsoviča birojā, bet 2008. gadā tika izveidots Gobzema birojs. Savukārt kā advokāts plašāku atpazīstamību Gobzems iemantojis pārstāvot cietušo pusi Talsu traģēdijas lietā, savukārt pāris gadus vēlāk Zolitūdes traģēdijas lietā.