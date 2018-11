Pasaulē prestižo TOYP balvu saņem 10 Latvijas jaunie izcilnieki

Šogad apbalvojumus saņēma Andris Šutka - zinātnieks, Rīgas Tehniskās universitātes Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskās laboratorijas vadītājs, Artis Daugins – uzņēmējs, elektrokartingu uzņēmuma “Blue Shock Race” radītājs, Mairis Briedis – pasaulslavenais profesinālais bokseris, Dana Reizniece-Ozola – politiķe, šaha lielmeistare, Latvijas Republikas Finanšu ministre, Jūlija Grinberga - Augstākā līmeņa profesionāla menedžere, SIA “Citrus Solutions” valdes priekšsēdētāja, Madara Ūlande - sociālās uzņēmējdarbības eksperte un Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja, Mārtiņš Zemītis - brīvprātīgais mentors un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomnieks, Olga Kazaka - sabiedrisko attiecību eksperte un SIA “A. W. Olsen & Partners” partnere, Viesturs Ķerus - ornitologs un Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs un Vladislavs Lakše - sporta mākslinieks.

Uzrunājot klātesošos, Valsts prezidents Raimonds Vējonis uzsvēra: “Esam pulcējušies, lai īpaši godinātu izcilus jaunus cilvēkus, kuri ar savu darbu ir sasnieguši ļoti augstus rezultātus. Ikviens no balvas saņēmējiem ir pierādījis, ka, izvirzot mērķi un neatlaidīgi strādājot, to var sasniegt. Šie sasniegumi motivē un panākumi iedrošina citus piepildīt savus sapņus un paveikt to, kas šķiet neiespējams”. Noslēgumā Valsts prezidents novēlēja visiem atrast iespējas īstenot savas ieceres, nevis meklēt attaisnojumus, kāpēc to nevar izdarīt, jo kā saka sens teiciens “tie, kas gribēs, – atradīs iespēju, bet tie, kas negribēs – attaisnojumu!”

2018. gadā TOYP Apbalvošanas ceremoniju rīkoja starptautiskā jauno līderu un uzņēmēju organizācija Junior Chamber International (JCI) Latvia sadarbībā ar Latvijas lielāko uzņēmēju biedrību Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK), iesaistots TOYP draugus - Rīgas Brīvostu un "Ghetto Games", TOYP mecenātus – uzņēmēju Anitu Bižāni un Daini Šēnbergu, Kati Ločmeli, Urbāna fondu izglītībai un zinātnei, IT drošības kompāniju analytica.lv un TOYP atbalstītājus – konditoreju “Pellia a Gusto”, profesionālā grima salonu “POETICA”, floristikas studiju “Dāvanu fabrika”, zobārsniecības klīniku aplikāciju “DENTIC”, komunikāciju aģentūru “Rū komunikācijas”, smokingu veikalu “Mans drēbju skapis” un profesionālo fotogrāfu Valdi Kauliņu. Apbalvošanas ceremonija tika filmēta dzīvā satura televīzijas “RIGATV 24” TV studijā.

Kopumā JCI TOYP 2018 tika saņemti vairāk kā 30 pieteikumi desmit nominācijām, no kuriem 16 tika virzīti vērtēšanai fināla žūrijai, kuras sastāvu veidoja korporatīvo finanšu uzņēmuma “Prudentia” līdzdibinātājs Ģirts Rungainis, ekonomists un politiķis Vjačeslavs Dombrovskis, biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" attīstības prorektors Igors Graurs, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce, politiķis, uzņēmējs un dabas draugs Viesturs Silenieks, uzņēmējs un JCI senators Dainis Šēnbergs, Latvijas Biznesa savienības padomes priekšsēdētāja un uzņēmēja Elīna Egle, LTRK viceprezidente un nodokļu eksperte Elīna Rītiņa, komponists Pēteris Vasks, zinātnieks un biomedicīnas zinātņu doktors Jānis Ancāns. Žūrijas priekšsēdētājs – LTRK prezidents un uzņēmējs Aigars Rostovskis.

Starptautisko izglītojošo projektu “TOYP” Latvijā kopš 2014. gada rīko starptautiskā jauno līderu un uzņēmēju organizācija JCI Latvija sadarbībā ar Latvijas lielāko uzņēmēju biedrību Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK).

“Mēs esam ļoti lepni par to, ka Latvija ir pietiekami bagāta ar jauniem un talantīgiem cilvēkiem, kuri ar darbiem nevis vārdiem, pierāda savu varēšanu pasaules mērogā,” saka LTRK prezidents Aigars Rostovskis.

TOYP jeb „Ten Outstanding Young Persons” (tulk. latviešu val. – „Desmit Izcili Jauni Cilvēki”) ir starptautisks izglītojošs projekts, kas tiek organizēts ar mērķi iedvesmot jauniešus uz sasniegumiem savā izvēlētajā darbības jomā, būt labākiem līderiem un radīt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā, veicināt jauniešu izglītošanos un iesaistīšanos pilsoniskās sabiedrības attīstībā Latvijā.

TOYP balvu Latvijā iepriekš ir saņēmuši vairāki sabiedrībā plaši pazīstamas personības - Māris Verpakovskis, Jānis Domburs, Andris Nelsons, Viesturs Silenieks, Jānis Bērziņš, Inese Šubēvica, Renārs Erts, Zane Bērziņa, Nellija Ločmele, Andris Gobiņš, Kristīne Strada-Rozenberga, Inese Voika, Marija Naumova, Dace Neiburga, Reinis Ziļevs, Pauls Irbins, Marianna Milovska, Georgijs Surkovs, Māris Čačka, Solvita Kostjukova, Vita Brakovska, Raimonds Elbakjans, Mārtiņš Sirmais, Liene Dambiņa, Jānis Iklāvs, Ināra Kehre, Ģirts Majors, Dana Narvaiša, Andris Rubīns, Aminata Savadogo, Vestards Šimkus, Jānis Nīmanis, Kaspars Kalniņš, Lotte Tisenhopfa-Iltnere, Uldis Leiterts, Inese Ozola, Toms Ērenpreiss, Kārlis Berkolds, Laura Groza-Ķibere, Ilze Zaharāne.

Junior Chamber International (JCI) ir starptautiska jauno līderu un uzņēmēju bezpeļņas organizācija, kas darbojas vairāk nekā 100 valstīs, apvienojot vairāk par 200 000 aktīvu biedru vecumā no 18 līdz 40 gadiem. JCI Latvijā tiek pārstāvēta kopš 1993. gada. Pašreiz JCI Latvia ir desmit nodaļas: četras Rīgā, pa vienai Cēsīs, Latgalē, Liepājā, Daugavpilī, Ventspilī un Kuldīgā, un vairāk par 150 aktīviem biedriem.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir brīvprātīga, politiski neitrāla biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK ir lielākā uzņēmēju nevalstiskā organizācija, kas apvieno vairāk nekā 2300 uzņēmumu un 60 nozaru asociācijas.