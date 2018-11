128 Foto Vējonis Rīgas pilī tiekas ar Saeimā pārstāvēto partiju līderiem un nominē premjeru +124

Viņš apliecināja, ka JV uzticas Valsts prezidenta izvēlei un ir gatava runāt ar jebkuru amatam nominēto kandidātu, tātad arī ar Gobzemu.

Jautāts, ar ko gaidāmās sarunas atšķirsies no tām, kas notika uzreiz pēc vēlēšanām, un kurās 13.Saeimā ievēlētās partijas kopumā nepiekrita "KPV LV" sākotnējam redzējumam par valdības izveidi, Kariņš uzsvēra, ka tagad viss būs atkarīgs no Gobzema. "Mēs meklējam ["iespēju"] atbalstīt vairākuma centra labējo valdību. Mēs nevarēsim atbalstīt tādu vadību, kas tiek sastādīta ar "Saskaņas" balsīm vai nu tiešā, vai slēptā veidā," uzsvēra Kariņš.

"Mūsu pozīcija jau kopš vēlēšanu nakts ir nemainīga. Kā rīkosies Gobzems, kāds būs viņa redzējums par valsts attīstību jau kā potenciālajam valdības vadītājam, to rādīs laiks, un mēs ar viņu runāsim un tiksimies, tiklīdz tas mums tiks piedāvāts," teica Kariņš.

Viņš atzina, ka, lai panāktu jebkuru valdību, patlaban visām partijām ir nedaudz jāatkāpjas no savām individuālajām vēlēšanu programmām, jo starp daudzām partijām daudzos jautājumos ir pretrunas. Politiķis piebilda, ka partijām ir jāmeklē kopsaucēji. Kariņa ieskatā pašlaik ir pāragri runāt par varas un atbildības sfēru sadali. "Galvenais šajā ir Gobzema redzējums un tas, kā viņš runās ar partijām, kā viņš saredz darāmos darbus, un ko saka citi partneri - vai veidojas labēji centriskais vairākums," akcentēja politiķis.

Jautāts, vai Satversmes aizsardzības biroja atzinums par nepieciešamību veikt papildu izpēti saistībā ar pielaidi valsts noslēpumam Gobzemam nerada bažas par iespējamās valdības darbu, ja to vadīs Gobzems, Kariņš sacīja, ka Vējonim, premjera amatam nominējot Gobzemu, ir "sapratne par šīm lietām".

Kā ziņots, Vējonis valdības veidošanu nolēmis uzticēt "KPV LV" premjera amata kandidātam Gobzemam.

Valsts prezidents Gobzemam arī dod divas nedēļas laika, lai viņa veidotā valdība varētu iegūt vairākuma atbalstu, būtu zināmi ministri un jaunās valdības paveicamie galvenie darbi. Prezidents piebilda, ja gadījumā tas neizdosies, tad Gobzema nomināciju atsauks, bet viņš cer, ka partijas spēs panākt vienošanos par jaunas valdības izveidi.

Vējonis pauda, ka partijas nevarēja viņu iepriecināt, piedāvājot iespējamo vairākuma modeli. Līdz ar to viņš pieņēmis lēmumu, vadoties no tā, ka jau iepriekš bija minēti trīs potenciālie premjera amata kandidāti, un vienam jau bija dots mēģinājums izveidot valdību. Līdz ar to šodien prezidents izvēlējies starp diviem atlikušajiem kandidātiem - Gobzemu un Arti Pabriku (AP).