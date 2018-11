128 Foto Vējonis Rīgas pilī tiekas ar Saeimā pārstāvēto partiju līderiem un nominē premjeru +124

"Attīstībai/Par!" politiķis Artis Pabriks, kurš līdz šim bija viens no diviem kandidātiem, ko prezidents vērtēja nominēšanai premjera amatam, šodien žurnālistiem pauda, ka apsveic Gobzemu ar saņemto nomināciju.

"Nezinu, cik ilgi varam atļauties formēt valdību, līdz ar to es no vienas puses ļoti ceru, ka Gobzemam izdosies to veidot," sacīja Pabriks.

Reizē politiķis norādīja, ka pirms nominētā kandidāta paziņošanas nesaņēma skaidru atbildi no Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uz politiķa jautājumu, vai, tad, ja viens kandidāts tiek nominēts, otram vairs nebūs izredzes veidot valdību šajā ciklā. Iepriekš Pabriks bija publiski paudis, ka šāds risinājums nepieciešams, lai būtu iespējams izveidot valdību.

Viņš norādīja, ka šodienas Valsts prezidenta lēmums par to, kuru nominēt, bija ilgi gaidīts un ka Gobzems pie nominācijas saņemšanas ir ilgi strādājis.

Prezidents ir izdarījis ļoti nopietnu izvēli, atzina Pabriks. Vaicāts, vai Valsts prezidents paskaidroja, kāpēc izdarīja izvēli par labu Gobzemam, politiķis norādīja, ka prezidents īsti nepaskaidroja argumentus par labu vienam vai otram kandidātam. Pabriks saprotot, ka sava loma tam ir steiga saistībā ar darba grafiku. Tāpēc par argumentiem šajā jautājumā ir jāvēršas pie paša prezidenta, norādīja politiķis.

Pabriks savu partiju apvienību "Attīstībai/Par!" un tās frakciju informēs par viņa un Gobzema sarunu ar Valsts prezidentu un tad politiskais spēks lems par tālāko rīcību. Politiķis norādīja, ka tāpat kā Gobzems, atbalsta plašāku koalīciju no sešām partijām.

Kā ziņots, Valsts prezidents Raimonds Vējonis valdības veidošanu nolēmis uzticēt Gobzemam.

"KPV LV" parlamenta vēlēšanās ieguva otro vietu ar 14,25% vēlētāju atbalstu un 16 deputātu vietas 13.Saeimā.

Gobzems būs otrais nominētais premjera amata kandidāts, kurš mēģinās izveidot valdību. Iepriekš prezidents bija uzticējis valdības veidošanu Jaunās konservatīvas partijas (JKP) līderim Jānim Bordānam, kuram tas neizdevās.

Intervijā laikrakstam "Neatkarīgā" SAB direktors Jānis Maizītis paudis, ka Gobzema vētīšana, lai saņemtu pielaidi valsts noslēpumam, varētu ilgt pat pusgadu.