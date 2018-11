128 Foto Vējonis Rīgas pilī tiekas ar Saeimā pārstāvēto partiju līderiem un nominē premjeru +124

Gobzems skaidroja, ka vispirms valdības veidošanas procesu pārrunās frakcijā. Šodien varētu tikt veikti sagatavošanas darbi, bet oficiālās tikšanās vēl varētu nenotikt.

Politiķis vērsa uzmanību, ka "KPV LV" frakcija jau iepriekš ir nolēmusi, ka mēģinās veidot valdību no labēji centriskām partijām.

Gobzems pagaidām arī sīkāk nekomentēja iecerēto valdības veidošanas sarunu gaitu, mudinot ar šādiem jautājumiem nesteidzināt politisko spēku. Viņš akcentēja, ka divas nedēļas ir pietiekams laiks, un vispirms šo jautājumu "KPV LV" pārrunās frakcijā, kā arī uzklausīs citas partijas.

Kā ziņots, Valsts prezidents Raimonds Vējonis valdības veidošanu nolēmis uzticēt "KPV LV" premjera amata kandidātam Gobzemam.

Valsts prezidents Gobzemam arī dod divas nedēļas laika, lai viņa veidotā valdība varētu iegūt vairākuma atbalstu, būtu zināmi ministri un jaunās valdības paveicamie galvenie darbi. Prezidents piebilda, ja gadījumā tas neizdosies, tad Gobzema nomināciju atsauks, bet viņš cer, ka partijas spēs panākt vienošanos par jaunas valdības izveidi.

Vējonis pauda, ka partijas nevarēja viņu iepriecināt, piedāvājot iespējamo vairākuma modeli. Līdz ar to viņš pieņēmis lēmumu, vadoties no tā, ka jau iepriekš bija minēti trīs potenciālie premjera amata kandidāti, un vienam jau bija dots mēģinājums izveidot valdību. Līdz ar to šodien prezidents izvēlējies starp diviem atlikušajiem kandidātiem - Gobzemu un Arti Pabriku (AP).