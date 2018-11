Viņš uzsvēra, ka galvenā prioritāte būs "valsts, kas rūpējas par bērniem, noliek viņus pirmajā vietā".

Politiķis pateicās Valsts prezidentam Raimondam Vējonim par "drosmi un uzticību", uzticot viņam valdības veidošanu. "Varu apsolīt, ka visu savu atlikušo mūžu darīšu visu iespējamo, lai Latvijas tauta dzīvot pārticībā, saticībā, lai Latvija uzplauktu," žurnālistiem pauda Gobzems.

Viņa mērķis esot "pagriezt Latvijas seju pret cilvēkiem, cilvēku seju pret valsti un padarīt to par vienotu kopumu".

Taujāts par jomām, kuras "KPV LV" kā valdības vadošā partija vēlētos savā pārziņā, Gobzems norādīja, ka šis ir pāragrs jautājums.

Kā ziņots, Vējonis valdības veidošanu nolēmis uzticēt "KPV LV" premjera amata kandidātam Gobzemam.

Valsts prezidents Gobzemam arī dod divas nedēļas laika, lai viņa veidotā valdība varētu iegūt vairākuma atbalstu, būtu zināmi ministri un jaunās valdības paveicamie galvenie darbi. Prezidents piebilda, ja gadījumā tas neizdosies, tad Gobzema nomināciju atsauks, bet viņš cer, ka partijas spēs panākt vienošanos par jaunas valdības izveidi.

Vējonis pauda, ka partijas nevarēja viņu iepriecināt, piedāvājot iespējamo vairākuma modeli. Līdz ar to viņš pieņēmis lēmumu, vadoties no tā, ka jau iepriekš bija minēti trīs potenciālie premjera amata kandidāti, un vienam jau bija dots mēģinājums izveidot valdību. Līdz ar to šodien prezidents izvēlējies starp diviem atlikušajiem kandidātiem - Gobzemu un Arti Pabriku (AP).

Ja Gobzemam neizdosies izveidot valdību, tad prezidents lemšot par risinājumu rīcībspējīgas valdības izveidei. "Ceru, ka Saeimā pārstāvētās politiskās partijas strādās, tiksies, diskutēs un arī premjera kandidāts pārliecinās tās par atbalstu, un mēs nonāksim līdz valdībai," teica Vējonis.