Latvijas Zaļā partija konstatē aizdomīgu atkritumu glabātuvi un vēršas pie VVD un VARAM

Attiecībā uz vides prasību ievērošanu, tika novērots, ka daļa plastmasas atkritumu atrodas zem klajas debess un novietoti pa tiešo uz grunts, nevis asfaltēta seguma, bet nolietotās automašīnu riepas samestas kaudzē objektam pieguļošajā pļavā.

Pēc redzētā E.Tavars nekavējoties, partijas ietvaros, izveidoja operatīvo darba grupu Cēres pagastā konstatētās atkritumu novietnes jautājuma tālākai izpētei un analīzei. Darba grupai, pēc iespējas īsākā laikā, jāizpēta viss, kas saistīts ar šo situāciju un jāsniedz ziņojums LZP valdei. Tāpat LZP darba grupai jāizstrādā nepieciešamās izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas un robežpārvadājumu sistēmā, lai aizvērtu durvis atkritumu importam Latvijā. Šos priekšlikumus plānots prezentēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai(VARAM).

“Gandrīz ik pārnedēļas izskan kārtējā informācija, ka atrasti nelegāli atkritumi, kāds uguni pielicis nesankcionēti ierīkotai veco riepu noliktavai. Arī Cēres gadījums pierāda, ka no pēdējās lielākās ekoloģiskās nelaimes, ko izraisīja ugunsgrēks Slokā, mācība nav gūta. Tikai dažus gadus atpakaļ nospraudām ambiciozu mērķi kļūt par zaļāko valsti pasaulē. Realitāte rāda, ka ar katru dienu arvien dziļāk grimstam no citām valstīm ievestu atkritumu kalnos un dzīvojam bailēs no kārtējā bīstamā atkritumu ugunsgrēka. Tam beidzot jādara gals! ”, uzskata E.Tavars.

Lai noskaidrotu Kandavas novada Cēres pagastā konstatētās atkritumu novietnes statusu, atbilstību vides aizsardzības prasībām, LZP ar rakstisku vēstuli vērsīsies pie Valsts Vides dienesta(VVD) vadības, VVD Ventspils reģionālās vides pārvaldes(RVP), kuras pārraudzībā esošajā teritorijā atrodas augstāk minētais objekts.

“Tas, ka dažādos veidos atklājas arvien jaunas nelegālas, puslegālas, bet acīmredzami vides prasībām neatbilstošas atkritumu krātuves, norāda uz to, ka Latvija ir tāda kā Āfrikas valsts attīstītās Eiropas atkritumiem. Vērsīsimies arī pie visām Latvijas pašvaldībām, aicinot sniegt informāciju par viņu pašvaldību teritorijās esošajiem atkritumu uzglabāšanas objektiem. Tikai kopā varēsim sasniegt atkritumu plūsmas caurspīdīgumu un padarīt Latviju atkal tīru”, pauž LZP vadītājs E.Tavars.