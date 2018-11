"Sputnik Latvija" tekstus izplata anonīmu "Facebook" lapu tīkls

LTV izpētījis, ka vismaz astoņas sociālā tīkla lapas izplata "Sputnik Latvija" radītus materiālus. Tie, piemēram, ir konti "Ko apskatīt Latvijā", "Ko darīt Rīgā" un "Latvija 3.14". "Lapas, kas, šķiet, veidotas, lai stāstītu par Latviju un Rīgu, publicē no citiem sociālo tīklu lietotājiem aizņemtas bildes ar Latvijas dabas skatiem, romantiskas Rīgas ielu ainas, laba rīta novēlējumus.

Taču ik pa brīdim parādās arī pa kādai saitei uz rakstu. Un rakstu avots ir Krievijas valsts aģentūra "Sputnik". Kopējais sekotāju skaits lapām ir teju 37 000 cilvēku, " vēsta "de facto".

Visas lapas ir anonīmas, tās slēpj to, kas ievieto saturu un kas pārvalda. Visas šķietami veltītas kādam neitrālam tematam un ar to acīmredzami piesaista sekotājus. Ir ne tikai it kā tūrismam veltītas lapas, bet arī konts ar receptēm un ēdienu fotogrāfijām, kas ik pa brīdim dalās ar saiti uz "Sputņik" rakstu par kādu problēmu Latvijas pārtikas nozarē. Raidījums norāda, ka piemēram, lapa "Retro Latvija" pārsvarā publicē padomju Rīgas foto, bet dažreiz "iepilina" arī "Sputnik" rakstus. Dažus rakstus uzsvērti izplata pat ne viena, bet vairākas lapas - piemēram, ar kritiku pret filmu "Tēvs nakts" vai ziņām par Latvijas pilsoņiem, kas atvēruši restorānu Krimā.

"Sputnik Latvija" galvenais redaktors Valentīns Rožencovs sarunā ar raidījumu atzina, ka "Sputnik" tiešām izmanto šādas lapas savu materiālu popularizēšanai, taču norādīja, ka ar to nodrabojas nevis redaktors, bet sociālo mediju speciālisti. "Tā ir ierasta un normāla satura promotēšana sociālajos tīklos, ja būtu kaut kāda reklāma vēl, bet tās nav. Mēs nepārkāpjam nekādus likumus – nedz "Facebook", nedz Latvijas, nedz Krievijas," sacīja redaktors.

LTV atgādina, ka Latvijas uzņēmumu reģistrs atteica "Sputnik" masu informācijas līdzekļa reģistrāciju, un "Sputnik Latvija" galvenais redaktors Valentīns Rožencovs strādā no Maskavas, taču Latvijā esot apmēram 10 "Sputnik" autoru.

"Sputnik Latvija" darbojas kopš 2016. gada sākuma latviešu un krievu valodās. Liela daļa no materiāliem – pārpublicētas Latvijas mediju ziņas, taču ir orģinālteksti – slejas un reportāžas.

Atklāti meli "Sputnik" materiālos sastopami reti, taču salikti akcenti, kas saskan ar Krievijas ārpolitikas uzstādījumiem.