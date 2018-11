Notikuma vietā aizvien ir bloķēta satiksme.

Notikuma vietā strādā liels daudzums operatīvie darbinieki - ugunsdzēsēji no autokāpnēm ēku aplaista ar ūdeni, lai apturētu gruzdēšanu, kā arī plēš nost jumta konstrukcijas, lai apturētu ugunsgrēku.

Valsts policijas darbinieki regulē satiksmi - satiksme uz un no Bolderājas ir slēgta. Dežūrē arī pašvaldības policija, mediķi, "Rīgas siltums". Notikuma vietā ir nogādāta speciālā tehnika būvgružu savākšanai.

Virs gruzdošās ēkas aizvien paceļas lieli dūmu mutuļi.

Vēsturiskais Jūgendstila ēku komplekss atrodas blakus Z-torņiem. Tas jau gadiem ir novārtā un ir atzīts par graustu.

Lai gan Rīgas dome šogad maijā nolēma nekavējoties piespiedu kārtā graustu kvartālu sakārtot, aģentūras LETA novērojumi liecina, ka ēka jau ilgi ir viegli pieejama nepiederošām personām, piemēram, Latvijas simtgades uguņošanas laikā cilvēki graustu pagalmu izmantoja kā autostāvietu.

Kalnciema ielas 2B sešstāvu ēkas ugunsgrēka dēļ krustojums Kalnciema ielā un Raņķa dambī būs slēgts līdz pat pirmdienas vakaram, aģentūrai LETA pastāstīja Rīgas domas Satiksmes departamenta (RDSD) pārstāve Una Ahuna-Ozola.

Tāpat būs slēgta arī Raņķa dambja braukšanas josla virzienā uz Balasta dambi.

Ahuna-Ozola norādīja, ka krustojums būs slēgts līdz ugunsgrēks būs pilnībā novērsts un būs saņemta Valsts policijas norāde, ka ceļa posms ir drošs. Patlaban domājams, ka ceļa posms būs slēgts līdz pirmdienas vakaram, bet, iespējams, būs slēgts arī ilgāk.

RDSD pārstāve aicināja autovadītājus izvēlēties citus maršrutus. Jau patlaban mobilajā autovadītāju lietotnē "Waze" ir ievietota informācija par ugunsgrēku un lietotnē var meklēt citus iespējamos braukšanas maršrutus.

Savukārt sabiedriskais transports ir novirzīts uz Slokas ielu.

Jau vēstīts, ka šonakt, plkst. 3.38, Kalnciema ielā, Rīgā, neapsaimniekotā mājās izcēlies ugunsgrēks ar atklātu liesmu.

Ugunsdzēsējiem un glābējiem ierodoties, konstatēts, ka no sešstāvu neapsaimniekotas ēkas jumta nāk dūmi, bet gandrīz visi stāvi deg ar atklātu liesmu un uguns strauji izplatās. Tā kā ēkas iekšpusē griesti bija no koka un apdeguši krita lejā un ēkas starpstāvu pārsegumi draudēja iegrūt, dzēšanas darbus veikt iekšpusē bija bīstami pašiem glābējiem, tāpēc ugunsgrēka dzēšana tika veikta no ārpuses.

Vēlāk, plkst. 7.16, ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās šo paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku lokalizēt, novēršot liesmu tālāko izplatību uz citām ēkām un tajā kopumā 4650 kvadrātmetru platībā dega sešstāvu neapsaimniekotās ēkas visi stāvi un jumts.

Tāpat vēstīts, ka Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija šogad maijā pieņēma lēmumu, ka ēkas Rīgā, Raņķa dambī 14, un Kalnciema ielā 2B Rīgas pašvaldība sakārtos piespiedu kārtā.

Lēmums paredzēja, ka nekavējoties ir jāiežogo ēku pieguļošā teritorija, lai nodrošinātu nepieejamību nepiederošām personām un aizsargātu to veselību un dzīvību.

Pirms diviem gadiem Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificēja ēku Kalnciema ielā 2B par B kategorijas vidi degradējošu būvi un tās īpašniekiem piemēroja paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi. Jūgendstila ēka ir celta 1914.gadā.

Arī bijusī poliklīnikas ēka Raņķa dambī 14, kuras ekspluatācija tika sākta 1912.gadā, ir klasificēta kā B kategorijas vidi degradējoša būve, un tās īpašniekiem ir piemērota paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme.