Viņa norādīja, ka starp laureātiem ir pieci uzņēmumi no Rīgas, seši no Kurzemes, četri no Latgales, seši no Vidzemes un trīs no Zemgales.

Laureātu vidū ir ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, viesnīcas, viesu nami, veikali, kā arī zemnieku saimniecības un pasažieru pārvadātājs - piemājas saimniecība "Kalniņi", viesu nams "Rozes", brīvdienu māja "Celmi", krogs "Folkklubs Ala Pagrabs", kafejnīca "SPIIKIIZI", SIA "Jelgavas autobusu parks", veikals "Sena Bode", veikals "Laima Nr. 62", viesnīca un krogs ''Kuršu krogs'', Dikļu pils, kafejnīca "Sole", restorāns "Briedīškrogs", kafejnīca "Dzintariņš", kafejnīca "Zaļais Maksis'', beķereja "ROMA", individuālā darba veicēja Lūcija Bojarune, individuālā darba veicēja Daina Žvirble, veikals SIA "Kurzemes gaļsaimnieks", Ventspilī, veikals ''Ventiņ bod'', garšvielu veikals "Avokado", kafejnīca "Pie vanaga", kafejnīca "Niko", Mazmežotnes muiža un SIA "Gafū".

Apbalvošanas ceremonijā tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs videouzrunā izteica atzinību akcijas laureātiem par to, ka, būdami uzņēmēji, viņi sargā, kopj un attīsta latviešu valodu.

Balsot par savu iecienītāko akcijas dalībnieku varēja sociālajā tīklā "Facebook". Visvairāk balsu ieguva piemājas saimniecība "Kalniņi" Kārsavas novadā.

Otro gadu pēc kārtas laureātiem tika pasniegtas uzlīmes ar akcijas "Latviešu valodai draudzīga vide" logo, lai popularizētu latviešu valodai draudzīgākos uzņēmumus.