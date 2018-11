Karavīru aptaujā secināts, ka patlaban dienesta dzīvokļu pieprasījums un plānotais profesionālā dienesta karavīru skaita pieaugums Ādažu militārajā bāzē nosaka to, ka militārās bāzes tiešā tuvumā laika posmā līdz 2025.gadam ir nepieciešamas vismaz četras 50 dzīvokļu mājas - kopā 200 dienesta dzīvokļi.

Līdz šim Aizsardzības ministrija (AM) ir guvusi pieredzi tikai kazarmu būvniecībā. Attiecīgi, lai noteiktu daudzdzīvokļu māju būvniecības izmaksas, tika izvērtēta daudzdzīvokļu ēku būvniecība Valmierā, kur dzīvokļus pašvaldība plāno izīrēt. Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības sniegto informāciju par jaunbūves izmaksām, ņemot vērā būvniecības izmaksu pieaugumu, vienas 50 dzīvokļu mājas izmaksas ir novērtētas 4,5 miljonu eiro apmērā.

Ņemot vērā, ka Ādažu militārās bāzes karavīriem nepieciešami 200 dienesta dzīvokļi, kopējās četru dzīvojamo māju izmaksas varētu sasniegt 18 miljonus eiro.

AM secinājusi, ka dzīvokļu būvniecību Ādažu novadā varētu organizēt izmantojot publisko un privāto partnerību, tādējādi nosakot, ka būvniecību sākotnēji finansētu no privātā partnera finanšu līdzekļiem, bet AM savus maksājumus par būvniecību un uzturēšanu sadalītu vairāku gadu garumā.

Pēc ministrijas domām plus šādam variantam ir tāds, ka privātais partneris uzņemas dzīvojamo platību projektēšanu, būvniecību, uzturēšanas un apsaimniekošanas darbus, tādējādi nodrošinot, ka projekts tiks pabeigts noteiktajos termiņos, lai pēc tam saņemtu maksājumus par darba izpildi.

Plānotais Ādažu militārās bāzes attīstāmās infrastruktūras izvietojums pieļauj vismaz četru dzīvojamo māju būvniecību AM valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos.

Ņemot vērā iepriekšminēto AM sagatavotais valdības lēmuma projekts paredz dot atļauju AM sākt publiskās un privātās partnerības modeļa izvērtēšanas procesu dienesta dzīvojamo telpu būvniecībai Ādažu novadā. Tāpat plānots dot AM atļauju veikt iepirkumu par dienesta dzīvojamo telpu būvniecības projekta finanšu aprēķiniem, izmantojot privātās un publiskās partnerības modeli.

Dzīvojamo māju būvniecība Ādažu novadā publiskajā un privātajā partnerībā paredzēta kā pilotprojekts. Ja šāds projekts tiktu sekmīgi īstenots, ņemot vērā militāro poligonu attīstību reģionos, varētu tikt ierosināta papildu dienesta dzīvojamo platību būvniecība reģionos publiskajā un privātajā partnerībā, piemēram, Kurzemē un Latgalē.