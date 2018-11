Ugunsdzēsējiem un glābējiem ierodoties, konstatēts, ka no sešstāvu neapsaimniekotas ēkas jumta nāk dūmi, bet gandrīz visi stāvi deg ar atklātu liesmu un uguns strauji izplatās. Tā kā ēkas iekšpusē griesti bija no koka un apdeguši krita lejā un ēkas starpstāvu pārsegumi draudēja iegrūt, dzēšanas darbus veikt iekšpusē bija bīstami pašiem glābējiem, tāpēc ugunsgrēka dzēšana tika veikta no ārpuses.

Vēlāk, plkst. 7.16, ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās šo paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku lokalizēt, novēršot liesmu tālāko izplatību uz citām ēkām un tajā kopumā 4650 kvadrātmetru platībā dega sešstāvu neapsaimniekotās ēkas visi stāvi un jumts.

Patlaban ugunsgrēka dzēšanas darbi turpinās.

Ugunsdzēsēji no notikuma vietas evakuēja četras vieglās automašīnas, kuras atradās bīstami tuvu ugunsgrēka vietai.

Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD devās 45 izsaukumos, no kuriem 17 bija ugunsgrēki, 17 bija glābšanas darbi, bet 11 bija maldinājumi.