Kurus Latvijas ceļus šorīt skāris lielākais apledojums

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 97 "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

"Latvijas Valsts ceļi" aicina autobraucējus izvēlēties laika apstākļiem un ceļa segumam atbilstošu braukšanas ātrumu, kā arī ieplānot papildu laiku ceļā.

"Latvijas Valsts ceļi" informēja, ka apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Ainažu šoseja (A1) posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam; Vidzemes šoseja (A2) posmā no Rīgas līdz Līgatnei; Valmieras šoseja (A3) posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam; Rīgas apvedceļš (A4) posmā no Baltezera līdz Saulkalnei; Daugavpils šoseja (A6) posmā no Rīgas līdz Ogrei un no Krāslavas līdz Paterniekiem; Liepājas šoseja (A9) posmā no Anneniekiem līdz Saldum; Ventspils šoseja (A10) no Rīgas līdz Kūdrai; Liepāja – Rucava šoseja (A11) visā maršruta garumā; Rēzeknes šoseja (A12) posmā no Varakļāniem līdz Rēzeknei; Grebņeva – Medumi šoseja (A13) posmā no Rēzeknes līdz Špoģiem.

Reģionālie autoceļi apledo Rīgas, Bauskas, Dobeles, Krāslavas, Liepājas, Limbažu, Madonas, Preiļu, Talsu, Tukuma un Ventspils apkārtnē.

Diennakts bezmaksas uzziņas par visu, kas attiecas uz valsts autoceļu tīklu, ir pieejamas pa tālruni 8000 5555.