„Kažokzvēru fermām nē!”, “Atver sirdi, atver būri!” un “Brīvību dzīvniekiem!” – tie ir daži no saukļiem, kas šodien izskanēja Vecrīgas ielās un pie Saeimas nama, parādot, ka Latvijas sabiedrībai rūp dzīvnieku liktenis un labklājība.



Zvēraudzēšana šobrīd jau ir aizliegta 14 Eiropas valstīs. Kā rāda “SolidData” aptaujas rezultāti, zvēraudzēšanu par nepieņemamu uzskata divas trešdaļas Latvijas sabiedrības. Tomēr Latvijā tā ir atļauta, un tūkstošiem dzīvnieku pavada savu dzīvi ciešanās zvēraudzētavu sprostos, jo likumdošana šajā jautājumā pagaidām neatspoguļo sabiedrības nostāju un vērtības.



Maija Krastiņa, gājiena rīkotāju – biedrības “Dzīvnieku brīvība” – pārstāve: “Ir milzīgs gandarījums par visiem, kas ir iznākuši šajā drēgnajā novembra dienā, lai apvienotos gājienā par dzīvnieku aizsardzību. Skatoties uz šo neticami lielo pūli, es varu teikt, ka drīz vien mēs dzīvosim valstī, kurā dzīvnieki netiks nogalināti tikai to kažoku dēļ. Es ticu, ka aktīva sabiedrība, kura iestājas par pozitīvām pārmaiņām un nebaidās skaļi teikt savu nostāju, būs tā, kas panāks labāku dzīvi dzīvniekiem.”



Gājienā uzrunu teica arī “Kristīnes Čilveres dzīvnieku draugu biedrības” vadītāja Solvita Vība: “Mēs iestāsimies par to, lai putni Latvijā mierīgi varētu ligzdot. Mēs negribam, lai Latvijā ir pārpildītas patversmes. Patversmē katru dienu mēs saņemam zvanus, ko cilvēki sāk ar teikumu “Mēs gribam nodot...”. To ir briesmīgi izturēt. Es gribu novēlēt mums visiem spēku. Es zinu, ka mums visiem pietiks spēka un mēs nenodosim.”

Gājiens par dzīvniekiem 24. novembrī notika arī Tallinā, kur tā bija jau otrā reize, kad cilvēki vienojas kopīgā gājienā dzīvnieku atbalstam. Savukārt Viļņā, Varšavā, Kijevā un citās Eiropas pilsētās gājieni par dzīvniekiem ir ikgadēja tradīcija, pulcējot tūkstošiem dalībnieku un atbalstītāju.