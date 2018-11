Cietumā nonāk satrakojies taksists, kurš Parīzē par braucienu tūristiem lika maksāt bargu naudu

Kāds pāris no Taizemes nofilmējis, kā taksists Francijā par braucienu no Šarla de Golla lidostas līdz Parīzes centram pieprasījis no tūristiem 247 eiro. Parasti šis aptuveni 45 km garais brauciens maksā ap 50 eiro.