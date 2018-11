Septiņos no rīta vilciens uzņem pasažieri – skolnieci, kura dodas uz skolu, – un pēc pulksten pieciem vakarā nogādā atpakaļ stacijā.

Pirms trīs gadiem uzņēmums bija plānojis slēgt staciju, jo to praktiski neviens neizmantoja, tomēr mainīja savas domas, kad saprata, ka katru dienu to izmanto kāds bērns, kuram jānokļūst skolā. Uzņēmums "Hokkaido Railway Co" ir izlēmis staciju neslēgt līdz dienai, kad meitene absolvēs vidusskolu, tādējādi izrādot savu patieso cieņu un kalpošanu klientiem.

Kad ziņa izplatījās medijos, Japānas iedzīvotāji dalījās priekā par uzņēmumu. “Lūk šāda ir laba pārvaldība,” sajūsmināts kāds vietējais. “Katrs pilsonis ir svarīgs. Neviens bērns netiek aizmirsts.” Vēl kāds komentētājs dalījies domās, ka šādi Japāna parāda to, cik svarīgs ir ilgtermiņa ieguldījums jauniešos, kas atmaksāsies pēc tam, kad viņi pievienosies darba spēkam.

Jāteic, notikušais ir skaidrojams arī ar krīzi, kas piemeklējusi Hokaido pilsētu, kura atrodas uz otrās lielākās Japānas salas. Pēdējos gados pilsētā slēgtas 20 dzelzceļa līnijas. Iedzīvotāju skaits šajā lauku teritorijā strauji samazinās, jo arī darba iespēju ir kļuvis mazāk.