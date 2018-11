Pasludināti konkursa "Gada sporta skolotājs" finālisti

Konkursa pirmajā kārtā noskaidroti seši finālisti - Aiva Aišpure no Bauskas sākumskolas, Sarmīte Gobiņa no Gulbenes sākumskolas, Indra Krēgere no Engures vidusskolas, Pēteris Krastiņš no Salas vidusskolas, Vizma Tiltiņa no Staiceles pamatskola un Ģenerāļa Pētera Radziņa Staiceles Sporta profesionālā skolas, kā arī Anita Vilcāne no Daugavpils Valsts ģimnāzijas.

Konkursa pirmajā kārtā vērtēšanas komisija izvērtēja pretendentu sagatavotos pieteikumus, kuru šogad bija 28. Seši dalībnieki ar lielāko punktu skaitu tika izvirzīti konkursa otrajai kārtai, kas norisināsies 26.novembrī. Konkursa žūrija klātienē vēros, kā konkursa dalībnieki vada sporta stundas skolas skolēniem, izvirzot trīs nominantus - trīs labākos sporta skolotājus.

Otrajā kārtā tiks vērtēta skolotāja prasme pielietot daudzveidīgas mācību metodes un līdzekļus, māka pašam kvalitatīvi demonstrēt vai iesaistīt skolēnus vingrinājumu demonstrēšanā, kā arī prasme nodrošināt atgriezenisko saiti stundā. Tāpat uzmanība tiks pievērsta emocionālajam fonam mācību stundu laikā, drošības noteikumu prasību ievērošanai un citiem kritērijiem.

Konkursa "Gada sporta skolotājs 2018" vērtēšanas komisijā šogad ir gan IZM pārstāvji, gan pieredzes bagāti sporta pedagogi, sportisti un nozares speciālisti, tostarp Latvijas vieglatlēte Anita Siliņa, sporta žurnālists Dāvids Ernštreits, "Lattelecom" Rīgas maratona organizators Aigars Nords, Liepājas Sporta spēļu skolas direktora vietniece Evita Auniņa. Konkursa mērķis ir popularizēt sporta skolotāja nozīmi veselīgas un fiziski aktīvas jaunās paaudzes izglītošanas procesā, kā arī celt profesijas prestižu plašākas sabiedrības acīs.

Konkursa uzvarētājs - izcilākais Latvijas sporta skolotājs 2018.gadā - tiks nosaukts Latvijas Gada balvas sportā 2018 apbalvošanas ceremonijā.