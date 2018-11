Viņš klāstīja, ka deputātiem pašlaik izdevies vienoties par mēra un viņa vietnieka amatiem, bet par pārējām pārmaiņām plānots lemt vēl novembrī un decembrī. Vilnītis iespējamās izmaiņas neprecizēja, vien piebilda, ka "jebkuras pārmaiņas ir nopietnas".

Jaunais mērs skaidroja, ka vēl notiek līdz šim domē paveiktā izvērtēšana, tāpēc pašlaik esot grūti komentēt līdzšinējās vadības darbu. Viņš gan neslēpa, ka, turpinot darbu, jāizmanto arī iepriekšējās vadības iestrādes un tradīcijas.

"Domes priekšsēdētāja maiņa Liepājā notiek īpaši zīmīgā laikā. Laikā, kad tikko nosvinēta Latvijas simtgade. Ieejot nākamajā simtgadē, gan Latvijai, gan Liepājai ir jauni izaicinājumi: līdzās esošajām labajām iestrādēm, kas jau ir paveiktas pilsētas un liepājnieku labā, sākot savu darbu, kā vienu no galvenajiem izaicinājumiem redzu cilvēku saliedēšanu. Lai esam patiesi vienkopienas valsts ar vienu valsts valodu, kas mūs visus vieno. Vēl viens šī laika izaicinājums ir nosargāt mūsu tautas un arī liepājnieku vērtības - to, kas nav un nebūs citur un citiem! To, kas ļauj mums nepazust jauno izaicinājumu un iespēju vilinājumos, kārdinājumos un dezinformācijā," aicināja Vilnītis.

Mērs arī norādīja, ka savā darbā īpašu lielu uzmanību vēlas veltīt izglītības jomai un mācību kvalitātei skolās, jo no skolā gūtajām zināšanām un prasmēm ir atkarīga bērnu spēja iegūtu labi apmaksātu darbu Latvijā un celt valsts tautsaimniecības produktivitāti un visas sabiedrības labklājību.

Lai arī jaunā pilsētas mēra pārstāvētais politiskais spēks nav ieguvis deputātu mandātus jaunajā Saeimā, Vilnītis ir pārliecināts, ka spēs aizstāvēt pilsētas intereses parlamentā, taču sākumā jāiepazīstas ar jauno valdību.

Jau vēstīts, ka par jauno Liepājas domes priekšsēdētāju ceturtdien ārkārtas domes sēdē ievēlēts deputāts Vilnītis, nomainot 21 gadu šajā amatā pavadījušo Uldi Sesku (Liepājas partija). Vilnītis bija vienīgais kandidāts uz mēra amatu. Viņš ievēlēts ar 11 balsīm "par" un trīs balsīm "pret".

Jauna mēra ievēlēšana bija nepieciešama, jo Sesks saskaņā ar iepriekš panākto vienošanos ar Latvijas Reģionu apvienības (LRA) deputātiem paziņoja par atkāpšanos no amata, un tamdēļ tika sasaukta ārkārtas sēde jauna pilsētas vadītāja ievēlēšanai.

Lai arī mēra nomaiņa tika apsolīta uzreiz pēc Saeimas vēlēšanām, šoruden puses, īpaši Seska "nometne", par izmaiņām runāja nelabprāt, brīžiem raisot runas, ka solītās izmaiņas varētu arī nenotikt.

Tāpat ziņots, ka 2017.gada jūnijā, izveidojot Liepājas domē koalīciju, kurā strādā seši no Liepājas partijas un pieci no LRA ievēlētie deputāti, tika panākta vienošanās, ka LRA sākotnēji Liepājas mēra amatā atbalstīs līdzšinējo domes priekšsēdētāju Sesku. Savukārt šā gada rudenī būs jauns balsojums un par mēru tiks ievēlēts LRA kandidāts.

Vilnītis iepriekš apliecināja, ka ir gatavs ieņemt Liepājas mēra amatu. "Spēks man ir. Tas, kas ir solīts, tas ir jādara. Esmu tam gatavojies, noliekot malā visus citus pienākumus. Esmu atstājis amatus gan Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, gan "Liepājas Papīrā". Pēdējais, ko septembra vidū atstāju, bija "Liepājas Papīra" valdes priekšsēdētāja un meitas uzņēmuma "LP fabrika" valdes priekšsēdētāja amats," iepriekš sacīja Vilnītis.