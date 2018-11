Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Rihards Eigims. (Foto: LETA)

Lēmums pieņemts dažu minūšu laikā - no amata atbrīvots Daugavpils mērs Eigims

Politika Jauns.lv / LETA

Deviņi no 15 domes deputātiem bija parakstījušies par pieprasījumu domes sēdē lemt par Eigima atbrīvošanu no amata. Daugavpils domes sēdē Eigima atbrīvošanu atbalstīja 11 deputāti, tostarp seši deputāti no Latgales partijas, četri no partijas "Saskaņa", kā arī Eigima partijas "Mūsu partija" deputāte Līvija Jankovska.