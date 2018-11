Nav pierādījumu, ka Stilvem par informāciju maksāts. Prokurors Sandris Kaparkalējs gan atklāja, ka Stilve saņēmis atlīdzību par transporta izdevumiem - degvielu, lai gan summa neesot bijusi liela. Savukārt Drošības policija (DP) secinājusi, ka Stilves galvenā motivācija bija "iespēja netraucēti ceļot un gūt ienākumus Krievijā."

Stilves lietas norisi "Re:Baltica" rekonstruējis no izmeklēšanas materiālu fragmentiem, lēmuma par lietas nodošanu tiesai, intervijām ar advokāti, notiesāto, viņa radiniekiem, prokuroru un drošības dienestu darbiniekiem.

2012.gadā Krievijas pilsētā Brjanskā Stilve iepazinās ar cilvēku vārdā Aleksejs. Uz šo pilsētu Stilve daļēji pārcēlās, kad Latvijas ekonomika pēc pārkaršanas bija nonākusi krīzē.

Stilves dzīve noritēja starp biznesu Brjanskā, sievasmātes mājām Alūksnes novadā Pededzes pagastā un Rīgu, kur dzīvoja sieva. Brjanskā viņš strādāja celtniecībā, bet vēlāk pats nodibināja firmas, kas nodarbojās ar autoremontiem un celtniecību, izpētījis "Re:Baltica".

Vienā no pirmajām tikšanās reizēm Krievijā iepazītais Aleksejs iztaujāja Stilvi par Latvijas armijas Kājnieku skolas Alūksnē izmēriem un darbošanās virzieniem.

Gan mutiski, gan telefonā saņemtās norādes Stilve metodiski pierakstīja zilā blociņā, kas tika atrasts kratīšanas laikā. Tur bijusi pamācība, kā iznīcināt mobilā telefona SIM karti un konkrētu vietu ģeogrāfiskās koordinātes, kas viņam jānofotografē.

Stilvem uzdevumu bija daudz un detalizēti, piemēram, fotografēt naftas produktu uzglabāšanas noliktavas un aprakstīt to stāvokli Igaunijas pierobežā Sillamē un Latvijā Krāslavas pusē. Tāpat viņam bija jānoskaidro, vai Latvijā ir ASV kaujas tanki "Abrams", vai Alūksnes armijas bāzē ir pasniedzēji no ASV, vai Alūksnē karavīri tiek gatavoti karam Ukrainā, cik cilvēku strādā vietējā robežpunktā, vēsta "Re:Baltica".

Stilvem Kājinieku skolā strādāja paziņa, pie kuras 2017.gada sākumā viņš viesojās. Pie uzkodām un dzērieniem, it kā starp citu, Stilve izprašņāja mājasmāti par to, kādi zābaki, ieroči un pat apakšveļa ir karavīriem, noskaidroja "Re:Baltica". Viņš uzzināja, ka militāristi mācās angļu valodu, jo pavasarī brauks uz ārzemēm, bet pie viņiem brauks pasniedzēji no Amerikas.

DP "Re:Baltica" norādījusi, ka "ārvalstu specdienestiem interesē jebkāda informācija. Tai skaitā par pretinieka formastērpiem, to uzšuvēm, aprīkojumu. Šāda informācija ir nozīmīga ne vien lai izzinātu pretinieka kapacitāti, bet arī, lai varētu sagatavoties sabotāžu, diversiju vai citu militāri taktisku operāciju īstenošanai."

Pirms diviem gadiem Stilve pārcēlās atpakaļ uz Latviju, jo piedzima otrā meita, taču turpināja regulāri braukt uz Brjansku darba darīšanās.

Brjanskā viņš bija arī pērn augustā, kur Aleksejs interesējās, vai Alūksnes pusē notiek kādas militārās mācības, vai ir novērota armijas tehnika un iepriekš neredzētas sejas. Stilve atklājis, ka nekā jauna neesot, vienīgi netālu no Pededzes tiekot būvēts sakaru tornis un viņš piekrita atsūtīt torņa fotogrāfiju.

Pēc laika Aleksejs saņēmis no Stilves foto ar informatīvo plakātu, kas izvietots tobrīd vēl topošā torņa pakājē. Tomēr Aleksejs gribējis vairāk informācijas par torni. Stilve atklājis, ka objekts izskatoties pēc parasta sakaru torņa, pie kura bieži stāv armijas auto.

Divus mēnešus vēlāk DP Stilvi arestēja, bet Stilves lietā tornis bija tikai viena no detaļām, atklāja prokurors Kaparkalējs. "Atslēgas vārdi šajā lietā ir "citu ziņu nelikumīga vākšana". Informācija, ko persona vāca, objektīvi rādīja, ka viņš zināja, ko dara," uzsvēra prokurors.

Kad augustā tiesa piesprieda Stilvem nosacītu sodu un atbrīvoja tiesas zālē, "Re:Baltica" devās uz Pededzi, kur satika Stilvi. Viņš savu vainu spiegošanā presei noliedzis, bet tiesā atzina. Stilve pauda, ka to esot darījis, jo esot piesolīts, ka viņu izlaidīs no apcietinājuma, ja atzīsies.

Turklāt Stilve "Re:Baltica" žurnālistei jautājis, vai viņai ir iespēja noskaidrot informāciju Lietuvas tiesībsargājošajās iestādēs, jo izrādās, ka krimināllietā ir izziņa no Lietuvas prokuratūras, ka Stilves paziņas Alekseja pilnais vārds ir Aleksejs Pižikovs Viktora dēls un viņš ir Krievijas Rietumu kara apgabala 74. izlūkošanas centra darbinieks.

Blociņā Stilve pierakstījis Lietuvas krimināllietas numuru, kurā figurē Pižikovs un lietuvietis Romanas Šešelis. Vēlāk viņš "Re:Baltica" demonstrējis arī attiecīgos dokumentus, turklāt meklējis informāciju par Lietuvas krimināllietu internetā, bet bez rezultāta. Viņš gan neticot, ka lietuviešu dokumentā minētais Aleksejs ir viņa paziņa, jo atšķiroties uzvārdi.

Lietuvas ģenerālprokuratūras preses dienestā "Re:Baltica" norādīts, ka "notiek pirmstiesas izmeklēšana. Vairāk informācijas izsniegt nevaram."

Jau ziņots, ka augustā stājies spēkā nosacītais sods par spiegošanu Krievijas labā notiesātajam Latvijas pilsonim Jurijam Stilvem.

Vidzemes rajona tiesa Madonā par spiegošanu Krievijas labā apsūdzētajam Latvijas pilsonim piemēroja nosacītu brīvības atņemšanu un atbrīvoja tiesas zālē. Stilvem tiesa piesprieda trīs gadu nosacītu brīvības atņemšanu ar pārbaudes laiku uz trīs gadiem un sešiem mēnešiem. Apsūdzētais apcietinājumā atradās kopš pagājušā gada decembra un sodā ieskaitīts šis apcietinājumā pavadītais laiks.