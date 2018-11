Pārbaudes, kurās konstatēti pārkāpumi, veiktas pārvadājumiem, kuri Latvijā ieradušies Ventspils ostā. Atkritumu pārvadājumi ceļojuši uz Latviju no Zviedrijas un Norvēģijas.

Kā norāda Vaļuma, VVD novērsis "iespaidīgu afēru", kurā no Zviedrijas ievestos atkritumus bija paredzēts uzdot par Latvijas teritorijā savāktiem, tādējādi mākslīgi palielinot mūsu valstī savākto un reģenerēto atkritumu daudzumu. Atkritumus tika plānots norādīt par Latvijā savāktiem un tad nodot pārstrādei Latvijā, lai saņemtu dabas resursu nodokļa maksāšanas atbrīvojumu, izvairoties no nodokļu nomaksas. "Tādējādi tiktu apkrāpta Latvijas valsts, izvairoties no nodokļu nomaksas," skaidroja pārstāve.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards (VL-TB/LNNK) uzsver, ka tieši pērn veiktie grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas nosaka stingrākas kontroles iespējas VVD, kā arī VVD īstenotās inspektoru apmācības, ir ievērojami veicinājušas pārrobežu pārvadājumu pārraudzību.

Savukārt VVD vadītāja Inga Koļegova norāda, ka VVD sadarbojas ar Zviedrijas un Norvēģijas kolēģiem, informējot par atkritumu pārrobežu pārvadājumu gadījumiem, kur konstatēti būtiski pārkāpumi. "Par katru gadījumu mēs individuāli komunicējam ar tās valsts kolēģiem, no kuras šie nelegālie pārvadājumi cenšas "ieceļot", lai arvien uzlabotu un pastiprinātu kontroli pār šiem pārvadājumiem un piemērotu ievērojamus sodus tiem, kuri izvēlēsies likumu pārkāpt," norāda dienesta direktore.

VARAM skaidro, ka kopš šī gada sākuma VVD inspektori veic intensīvākas pārrobežu sūtījumu kontroles, un, izvērtējot katru konkrēto situāciju, notiek gan auto transporta novērošana, gan kravu plūsmu kontroles.

Konkrētie trīs pārvadājumi apturēti 4.oktobrī, 1.novembrī un 16.novembrī. Pārkāpumi atklāti, pārbaudot gan pārvadājumu dokumentāciju, gan arī pašu kravu. Kopumā dienests šogad veicis 46 pārbaudes atkritumu pārrobežu pārvadājumos.

VVD iegūtā informācija un lietu materiāli nosūtīti tiesībsargājošām institūcijām izmeklēšanai.