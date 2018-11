Līdz šim par nepamatotu izsaukumu maksa bija 40,14 eiro, bet turpmāk par šādu "pakalpojumu" būs jāmaksā 56,56 eiro, kas ir vidēji par 40% vairāk. Tāpat no 93,91 eiro līdz 133,39 eiro palielināta cena par brigādes izsaukumu pie ārzemnieka, kurš nesaņem no valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī palielinātas pārējo NMPD maksas pakalpojumu cenas.

Veselības ministrija (VM) piebilda, ka izmaiņas attiecas uz nelielu daļu NMPD sniegto pakalpojumu. Piemēram, patlaban vidēji dienā tiek izrakstīti 12 rēķini par gadījumiem, kad mediķu brigādes izsauktas situācijās, kurās nav apdraudēta personas veselība vai dzīvība un medicīniskā palīdzība būtu jāsaņem pie ģimenes ārsta. "Vēršam uzmanību - šādos gadījumos dispečers par samaksu informē zvanītāju jau pa tālruni izsaukuma pieteikšanas laikā. Izņēmums var būt situācijas, kad zvanītājs ir maldinājis dispečercentru un mediķi notikuma vietā konstatē nepatiesas informācijas sniegšanu," atzīmēja VM.

Dienesta maksas pakalpojuma cenrāža izmaiņas neattiecas uz pamatfunkciju veikšanu, kas ir neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana iedzīvotājiem smagu, dzīvību apdraudošu veselības problēmu gadījumā, piebilda ministrijā.

Lielākā daļa no maksas pakalpojumiem, kurus NMPD sniedz, ir medicīnas pakalpojumu nodrošināšana pēc iestāžu, uzņēmumu vai organizāciju pasūtījuma. Tikai retos gadījumos, aptuveni 1% no visiem izsaukumiem, maksas pakalpojumi tiek sniegti arī iedzīvotājiem, bet par to vienošanās tiek panākta pirms NMPD brigādes nosūtīšanas uz izsaukumu. Ņemot vērā operatīvo situāciju, NMPD ir tiesības atteikt maksas pakalpojumu sniegšanu, skaidroja ministrijā.

Tāpat VM norādīja, ka NMPD atbilstoši nolikumam sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem pirmsslimnīcas posmā smagu, dzīvību apdraudošu veselības problēmu gadījumā, un šādos izsaukumos palīdzība tiek nodrošināta bez maksas.

Kā norāda Veselības ministrija (VM), NMPD sniegto maksas pakalpojumu cenas nav mainītas vairākus gadus un ir balstītas uz 2011.gadā veiktajiem aprēķiniem.

Pērn NMPD veica pakalpojumu izcenojumu aktualizēšanu atbilstoši faktiskajām cenām un tika secināts, ka tās salīdzinot ar 2011.gadu palielinājušās par 37,7%, savukārt atalgojums palielinājies par 47,2%.

Vienlaikus maksas pakalpojumu cenrādi paredzēts precizēt, izslēdzot no tā pakalpojumus, kuri nav bijuši pieprasīti pēdējo trīs gadu laikā, piemēram, pirmreizējas un atkārtotas mācības elektrokardioloģijā ārstiem un ārsta palīgiem. "Pēdējo trīs gadu laikā no citām institūcijām nav bijis pieprasījums organizēt mācības elektrokardioloģijā un šādu mācību organizēšana nav tiešais NMPD uzdevums," norāda VM.

Vienlaikus cenrādis papildināts ar jauniem, aktuāliem pakalpojumiem, piemēram, ārsta un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta speciālista telefona konsultācijām un pacientu medicīnisko transportēšanu no ārvalstīm.

Kā norāda VM, ietekme uz valsts budžetu šogad veidosies 15 904 eiro apmērā, bet 2019.gadā un turpmāk ik gadu - 47 716 eiro apmērā.