Negadījums noticis Vidzemes reģionā un vīrieši no laivas izkrituši brīdī, kad viens no viņiem to sasvēris. Makšķerniekiem pašu spēkiem izdevās nokļūt krastā, taču pēc palīdzības sniegšanas abi cietušie nogādāti slimnīcā ar konstatētu ķermeņa atdzišanu.

Palīdzību mediķi vakar snieguši arī diviem maziem bērniem, kuri guvuši termiskus apdegumus. Rīgas reģionā nepilnus divus gadus vecs bērns uzrāvis sev virsū tējas krūzi, kā rezultātā guvis termiskus sejas, kājas un krūškurvja apdegumus.

Kurzemes reģionā cieta sešus mēnešus vecs zēns, kurš, atrodoties klēpī pieaugušajiem, uzrāva sev virsū karstas kafijas krūzi. Mediķi uzsver, ka šajā gadījumā vecāki rīkojušies pareizi un apdeguma vietas dzesējuši ar vēsu tekošu ūdeni. Bērns nogādāts slimnīcā ar termiskiem apdegumiem.

Tāpat palīdzība vakar bijusi nepieciešama 54 gadus vecais sievietei Rīgā, kura, veicot remontdarbus, krita no vairāku metru augstuma. Ar krūškurvja, iegurņa un kājas traumām cietusī nogādāta slimnīcā.

Kopumā mediķi aizvadītajā diennaktī saņēmuši 925 izsaukumus, no kuriem 193 bija saistīti ar traumām.

Vakar Latvijā reģistrēti 63 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta četri cilvēki, informēja Valsts policija.

Vakar divi cilvēki cieta ceļu satiksmes negadījumos Zemgalē, bet pa vienam - Latgalē un Rīgas apkārtnē. Negadījumā Latgalē cieta gājējs.

Vakar par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā policija aizturējusi 21 autovadītāju: pa pieciem - Rīgā un Latgalē, pa četriem - Vidzemē un Kurzemē, bet trīs - Zemgalē.

Par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem noformēti 180 protokoli. Rīgas apkārtnē par atļautā braukšanas ātruma pārkāpšanu sodīti 53 autovadītāji, Vidzemē - 36, Kurzemē - 32, Latgalē - 30, bet Zemgalē - 29 autovadītāji.

Kopumā policija vakar noformējusi 436 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

Vakar Garkalnes novadā glābēji no meža palīdzējuši izkļūt diviem cilvēkiem, pastāstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Inta Palkavniece.

Iedzīvotāji bija apmaldījušies mežā un saviem spēkiem nespēja atrast izeju. Izmantojot ugunsdzēsības automašīnas skaņas un gaismas signālus, cilvēkiem tika norādīts pareizais virziens izejai no meža.

Kopumā VUGD vakar saņēmis 33 izsaukumus, no kuriem 16 bija uz ugunsgrēkiem, 15 - uz glābšanas darbiem, bet divi - maldinājumi.