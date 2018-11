Šodien galvaspilsētā paredzēta plaša svētku programma - svinīgi pasākumi pie Brīvības pieminekļa, tostarp muzikāls uzvedums "18.11.", Nacionālo bruņoto spēku parāde, koncerts "Abas malas", kopīga Latvijas valsts himnas dziedāšana un gaismas uzvedums "Saules mūžs" 11. novembra krastmalā, kā arī svētku koncerti un izstādes kultūras centros, koncertzālēs un dievnamos pilsētas centrā un apkaimēs.

Svētku laikā rīdziniekiem un pilsētas viesiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem un izmaiņām sabiedriskā transporta kustībā. Līdz ar to, iedzīvotājiem jārēķinās, ka nokļūšana iecerētajos galamērķos dažādās Rīgas vietās var prasīt vairāk laika, nekā parasti.

Sabiedriskais transports Rīgā kursēs bez maksas, kā arī daudzbērnu ģimenes šodien bez maksas var pārvietoties ar pasažieru vilcienu.

Pastare arī norādīja, ka svētku centrālie pasākumi tiks atspoguļoti arī sabiedriskajos medijos - Latvijas Televīzijā un Latvijas Radio.

Sakarā ar to, ka liela daļa nozīmīgāko notikumu plānoti ārā, svētku organizatori aicina cilvēkus izvēlieties siltu un ērtu apģērbu, kas piemērots garām pastaigām. Savai un līdzcilvēku ērtībai organizatori arī iesaka mājās atstāt lietussargus, nepieciešamības gadījumā tos aizstājot ar lietusmēteļiem.

Jebkurš svētku dalībnieks vai skatītājs drīkst gan filmēt, gan fotografēt svētku norisi, neizmantojot statīvus un bezpilota lidaparātus jeb dronus. Līdz 19. novembrim Rīgā noteikta bezpilota lidaparātu lidojumu aizlieguma zona, kas tiks stingri uzraudzīta.

Jautājumu gadījumā iedzīvotāji aicināti zvanīt uz simtgades informācijas tālruni 67330350 vai 22013889, vai rakstīt uz e-pastu "lv100@km.gov.lv". Informāciju par svētku notikumiem un programmu iespējams saņemt simtgades informācijas centrā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā no plkst.11 līdz 15.30, kā arī Rīgas Tūrisma informācijas centros katru dienu no plkst.10 līdz 18. Tāpat līdz 19.novembrim Esplanādē no laikā plkst.16 līdz 23 strādā gaismas festivāla "Staro Rīga" informācijas centrs.