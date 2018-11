Latvijas proklamēšanas 100. gadadienā visā valstī norisināsies vairāki simti svētku pasākumu

Svētku centrālie notikumi tiks atklāti ar saullēkta sagaidīšanu un rīta ieskandināšanu Gaiziņkalnā, Dzegužkalnā, Brīvības laukumā, Turaidā, Mežotnes pilskalnā, Kolkā, Alsungā un pie Rāznas ezera. Iedzīvotāji aicināti šīs dienas rītā ģimenes vai draugu lokā godināt Latvijas karogu, nodziedāt valsts himnu un dziedāt arī citas latviešu dziesmas.

Goda sardzei veltītā iniciatīva "Brīvības sardzē" no plkst.10 līdz 12 norisināsies pie brīvības simboliem Rīgā, Cēsīs, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē un Valkā. Tāpat dienas laikā norisināsies pasākumi dažādās Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas vietās.

Valsts simtgades biroja reģionālo un nevalstisko projektu vadītāja Jolanta Borīte iepriekš mediju pārstāvjiem norādīja, ka vairākas pašvaldības izrādījušas iniciatīvu šos pasākumus pašu līdzekļiem rīkot arī citviet Latvijā.

No Latvijas Universitātes (LU) plkst.8 sāksies Akadēmisko mūža organizāciju biedru gājiens uz Brāļu kapiem, bet Nacionālo bruņoto spēku parāde 11.novembra krastmalā notiks plkst.14. No plkst.11 līdz 17 laukumā pie Rīgas Pasažieru ostas notiks arī Latvijas un sabiedroto spēku militārās tehnikas un ekipējuma izstāde.

Laikā no plkst.12 līdz 17 muzikāli koncerti izskanēs Rīgas Kongresu namā, Rīgas Latviešu biedrības namā, Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā, kultūras centrā "Iļģuciems", kultūras pilī "Ziemeļblāzma", "VEF Kultūras pilī", Sv.Pētera baznīcā, LU Lielajā aulā un Mazajā ģildē.

Plkst.17 no prezidentam Kārlim Ulmanim veltītā pieminekļa sāksies lāpu gājiens, kura dalībnieki dosies pa Raiņa bulvāri, Krišjāņa Barona ielu, Aspazijas bulvāri, Kaļķu ielu, 11. novembra krastmalu, Poļu gāti, Pils ielu, Pils laukumu un Krišjāņa Valdemāra ielu, kur gājiens tiks noslēgts pie Latvijas Nacionālā teātra.

Pie Brīvības pieminekļa no plkst.18.45 līdz 20.10 plānots muzikāls uzvedums "18.11". Šim pasākumam veidota īpaša scenogrāfija apkārt piemineklim, kurā piedalīsies sabiedrībā atpazīstamas personas. Skanēs dziesmas un dzeja, ko papildinās īpaši veidots video materiāls un gaismas instalācijas. Pēc muzikālā uzveduma notiks Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna.

"Arēnā Rīga" plkst.18 notiks multimediāla izrāde "Abas malas", ko 24. novembrī rādīs arī Latvijas Televīzija. Uzvedumā izmantota mūzika, dejas un mūsdienu tehnoloģijas. Pasākumā piedalīsies vairāk nekā 450 baleta, laikmetīgās dejas un tautas deju dejotāji. Uzveduma ģenerālmēģinājums notiks 17. novembrī, bet otro reizi tiks izrādīts 19. novembrī.

Savukārt no plkst.21.02 līdz 21.20 pēc Latvijas himnas kopīgas nodziedāšanas 11. novembra krastmalā notiks gaismas uzvedums "Saules mūžs". Uzveduma centrālais tēls ir Saule, un stāsts vēstīs par Latvijas vēsturi no dibināšanas līdz mūsdienām. Uzveduma vizuālo identitāti veidos gaismas staru scenogrāfija starp Vanšu un Akmens tiltiem, kas caurauta ar folkloras spēka zīmēm un "gaismas pārstigumiem". Uzvedums veidots, lai to būtu iespējams baudīt no 11. novembra krastmalas, Pārdaugavas un abiem tiltiem.

No plkst.22 līdz 23 Vecrīgas dievnamos un koncertzālēs izskanēs kamermūzikas koncerti, bet Latvijas Nacionālajā teātrī plkst.22.30 notiks pirmais koncertuzvedums "Dzimšanas dienas nakts". No plkst.2 līdz 5 visā Latvijā norisināsies "Simtgades klubu nakts" pasākumi.

Svētku programma turpināsies 19. novembrī. Divos cēlienos plkst.15.30 un 19 Nacionālajā teātrī atkārtoti izrādīs "Dzimšanas dienas nakti", Mazajā ģildē plkst.16 izskanēs koncerts "Dziesma Latvijai", savukārt plkst.18.30 pie Nacionālās bibliotēkas izskanēs koncerts "Mīlestības vārdā. 18+", kurā pašmāju jaunie mūziķi izpildīs 18 tautā atpazīstamas dziesmas līdz šim nedzirdētās aranžijās.

Pie tirdzniecības centra "Origo" šodien un rītdien tiks eksponēta fotoizstāde "Rīga 100 gados", savukārt jau no 16. novembra līdz 19. novembrim norisināsies festivāls "Staro Rīga", kura laikā galvaspilsētas parkos, laukumos un uz ēku fasādēm mākslinieki no Latvijas, Portugāles, Francijas, Vācijas, Norvēģijas, un Nīderlandes reflektēs par tēmu "Augšām cēlās gaismas pils!".

Tāpat šodien notiks balle kultūras pilī "Ziemeļblāzma", "Balle uz Raiņa ielas" Jūrmalā, svētku balle ar grupu "Mākoņstūmēji" Jēkabpils kultūras namā, "Dzimšanas dienas balle" Rēzeknē, kā arī "Svētku balle" Valmieras kultūras centrā.