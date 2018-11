Visus pat neuzskatīt, starp viņiem ir gan īsti sava aroda meistari – gan katlu mājas kurinātājs un lauku veikala pārdevēja, gan pašvaldību darbinieki un uzņēmēji, gan skolotāji un ugunsdzēsēji. Portāls Jauns.lv piedāvā iepazīties ar dažiem no viņiem, kuri pazīstami ne tikai sava novadā, bet arī visā valstī un pat aiz tās robežām.

Mūsu izcilais daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs uz valsts svētkiem saņems arī Daugavpils pilsētas Sudraba goda zīmi. (Foto: Vida Press)

* Daugavpilī pilsētas domes Goda raksts tiks pasniegts vairākiem cilvēkiem, ne tikai Daugavpils poļu ģimnāzijas bibliotekārei, „Daugavpils ūdens” tehniskās daļas būvinženierim, Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandiera vietniekam, bet arī grupai „Prāta vētra”, kura šovasar savu grandiozo koncerttūri sāka tieši Latvijas otrajā lielākajā pilsētā. Savukārt Daugavpils Gada balva kultūrā ir piešķirta Latvijas Nacionālās operas solistei, Daugavpils Universitātes asociētai profesorei Ilonai Bagelei, bet ar Sudraba goda zīme - izcilajam Latvijas daiļslidotājam, daugavpilietim Denisam Vasiļjevam.

* „Prāta vētra” pie nozīmīgākas balvas tikusi arī Jelgavā, kur tai par augstu profesionālo meistarību un Jelgavas vārda popularizēšanu Svētās Trīsvienības baznīcas tornī Jelgavas mērs Andris Rāviņš pasniedza pilsētas augstāko apbalvojumu - Goda zīmi. Kopumā valsts svētkos Jelgavas augstākos apbalvojumus saņēma 12 personas, tostarp arī Jelgavas diecēzes bīskapam Edvardam Pavlovskis.

* Gulbenē par novada Godu šogad nominēts komponists, Latvijas Nacionālā teātra muzikālās daļas vadītājs Valdis Zilvers - saistībā ar viņa 55 gadu jubileju.

* Krāslavā par mūža ieguldījumu suminās kādreizējo PSRS Augstākās Pademes deputātu un kolhoza „Brīvība” priekšsēdētāju Ādolfu Ločmeli, kurš Atmodas laikā kļuva par valsts neatkarības idejas aizstāvi un 6. Saeimas deputātu, par to saņemot arī Triju Zvaigžņu ordeni. Bijušais komunists pēc neatkarības atgūšanas arī paspējis „pastaigāt” pa partijām – izstājoties no Vienības jeb „Kaula partijas” to sabrucinājis, pēc tam pieslējies gan zemsaviešiem, gan „Jaunajam laikam”.

* Savukārt Rēzeknes novads Atzinības rakstu pasniegts citam Brīvības cīnītājam, varētu pat teikt – no pretējās frontes - grupas “Helsinki-86” dalībniekam Jurim Galerijam Vidiņam. Tāpat Rēzeknes novads ar Atzinības rakstu godinās „Latgales dvēseli” - dzejnieci, publicisti un aktīvu sabiedrisko darbinieci Annu Rancāni.

* Apbalvojumu “Goda valmierietis 2018” saņems Valmieras Drāmas teātra aktrise kopš 1968.gada Skaidrīte Putniņa, kura šogad atzīmē savu 50 gadu darba jubileju Valmieras teātrī. Viņa Valmieras teātrī ienāca režisoru Māras Ķimeles un Oļģerta Krodera drosmīgās darbības laikā. Gan dzīvē, gan uz skatuves viņa ir sievišķības etalons ar apbrīnojamu dzīvesprieku.

Televīzijas personība un jokdaris Valters Krauze 18. novembrī var lepoties ar vēl vienu apbalvojumu - Madonas novada Pateicības rakstu. (Foto: Publicitātes foto)

* Arī tautas izklaidētāji nav atstāti novārtā. Ar Kuldīgas novada Goda balvu apbalvos Māri Dadzi – biedrības jeb diskotēkas “Ventas dzirkstis” valdes priekšsēdētāju un “Kurzemes Radio” ētera personību. Toties Saldus novada domes Goda rakstu saņems Andris Akermanis par nesavtīgu darbu un patriotismu Saldus zīmola veidošanā, radošumu izklaides pasākumu organizēšanā un festivāla "Saldus saule’’ saglabāšanā. Toties Madonas novada suminājumu saņems novadnieks, televīzijas un labdarības pasākumu vadītājs Vaters Krauze.