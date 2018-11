Parādi, kurā piedalīsies aptuveni 1700 karavīru, zemessargu, policistu, robežsargu, ugunsdzēsēju un jaunsargu, komandēs Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Ainārs Ozoliņš, bet to pieņems valsts bruņotā spēka augstākais vadonis, Valsts prezidents Raimonds Vējonis, aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis (ZZS) un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš.

Parādi apmeklēs daudzi goda viesi, tostarp Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida, Somijas prezidents Sauli Nīniste, Islandes prezidents Gudni Jouhannessons, Lietuvas prezidente Daļa Grībauskaite, Norvēģijas bruņoto spēku komandieris admirālis Haukons Brūns-Hansens, ASV spēku Eiropā komandiera vietnieks ģenerālleitnants Stefans Tvītijs, Mičiganas pavalsts Nacionālās gvardes komandieris ģenerālmajors Gregorijs Vadnais un Baltijas Aizsardzības koledžas komandants ģenerālmajors Andis Dilāns.

Militārās parādes ierindas priekšgalā soļos Zemessardzes 36.Kaujas atbalsta bataljona karavīri, kuriem šogad uzticēts nest Latvijas armijas karogu. Zemessardzes 36.Kaujas atbalsta bataljons ir pirmais profesionālā dienesta bataljons Latgalē. Aiz Zemessardzes karoga grupas karogu nesīs gan NATO spēku integrācijas vienības, gan triju Baltijas valstu kopējās militārās izglītības iestādes - Baltijas Aizsardzības koledžas - karoga grupa. Parādē ar karoga grupu piedalīsies arī sabiedroto spēku karavīri no Albānijas, Kanādas, Horvātijas, Čehijas, Dānijas, Vācijas, Igaunijas, Somijas, Lielbritānijas, Itālijas, Lietuvas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas, Zviedrijas un ASV, ar kuriem Latvijas karavīri ikdienā plecu pie pleca pilda uzdevumus gan starptautiskajās operācijās, gan apgūst iemaņas un prasmes militārās mācībās Latvijā un ārvalstīs.

Latvijas bruņotos spēkus parādē pārstāvēs Mācību vadības pavēlniecības apakšvienības - Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Instruktoru skola, Kājnieku skola, Štāba bataljons, Jūras spēki, Gaisa spēki, Zemessardze un Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde. Parādē būs pārstāvētas visas Kanādas vadītās NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas dalībvalstis. Tāpat parādē piedalīsies vienības no Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Valsts robežsardzes koledžas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, kā arī no Jaunsardzes. Pirmo reizi parādē būs pārstāvēts katrs Zemessardzes bataljons un Jaunsardzes pieci novadi - parādē piedalīsies 138 jaunsargi no Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales, un tas ir līdz šim lielākais jaunsargu skaits, kas piedalījies militārajā parādē.

Parādes muzikālo noformējumu nodrošinās Nacionālo bruņoto spēku orķestris, Zemessardzes orķestris un ASV armijas orķestris Eiropā. Parādes kājnieku vienības ar karavīru dziesmām militāro orķestru pavadībā turpinās gājienu pa Kaļķu un Brīvības ielu līdz pat Dailes teātrim.

Par godu Latvijas valsts neatkarības proklamēšanas 100.gadadienai, militārajā parādē piedalīsies arī vēsturiskā Latvijas armijas vienība, ko veidos Štāba bataljona karavīri. Vienība piedalīsies parādē ar 1891./1930. gada parauga "Mosin-Nagan" 7.66 mm kalibra šautenēm un "Mauzer" sistēmas M98K 7.92 mm kalibra karabīnēm, ko nodrošina biedrība "Latviešu karavīrs".

Parādi noslēgs Latvijas un sabiedroto spēku, kā arī Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta bruņojuma, tehnikas un transporta demonstrējums, kurā tikai lidojumam labvēlīgos laika apstākļos, tādējādi neradot apdraudējumu parādes vērotājiem, būs redzami Gaisa spēku helikopteri "Mi-17" un lidmašīna "An-2", Valsts robežsardzes helikopteri "Agusta Bell 206B" un "Agusta 109E Power", ASV helikopteri UH-60 "Black Hawk", ASV Gaisa spēku Eiropā transportlidmašīna "C-130J" un pasažieru lidmašīna "C-21". Parādē piedalīsies arī Vācijas Gaisa spēku reaktīvās lidmašīnas "Eurofighter 2000" un Beļģijas Gaisa spēku reaktīvās lidmašīnas "F-16", kas veic NATO patrulēšanas operāciju gaisa telpā virs Baltijas. Šogad pirmo reizi parādē piedalīsies nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" ar vienu no savām jaunajām, modernajām lidmašīnām "Airbus A220-300".

Parādē piedalīsies vairākas militārās tehnikas vienības, tostarp dažādu modeļu kaujas izlūkošanas kāpurķēžu bruņumašīnas "CVR(T)" un M109A5Oe tipa pašgājējhaubiču sistēmas. Parādes apmeklētāji pirmo reizi varēs apskatīt arī šogad saņemto militāro tehniku, tostarp militāros taktiskos transportlīdzekļus "Polaris", daudzfunkcionālo mobilo radiolokatoru "TPS-77 MRR", kā arī tuvās darbības pārnēsājamo pretgaisa aizsardzības sistēmu "Stinger".

Parādē piedalīsies Spānijas bruņoto spēku tanki "Leopard" un kājnieku kaujas mašīnas "Pizarro", Itālijas bruņoto spēku kaujas mašīnas "Freccia", Kanādas bruņoto spēku vieglās kaujas bruņumašīnas "LAV" kā arī Čehijas, Slovākijas, Slovēnijas un Albānijas bruņoto spēku militārā tehnika.

Pirmo reizi militārajā parādē piedalīsies ASV 10.Armijas Pretgaisa un pretraķešu pavēlniecība ar raķešu sistēmu "Patriot", tādējādi demonstrējot ASV bruņoto spēku spēju ātri pārvietot spēkus reģionā un gatavību veikt atturēšanas pasākumus un sniegt atbalstu sabiedrotajiem, ja tāda nepieciešamība rastos.

Valsts policija militārajā parādē piedalīsies ar motocikliem, kurus izmanto ceļu satiksmes uzraudzībā un ārvalstu augstāko amatpersonu eskortēšanā, un autotransporta vienībām, kuras izmanto ceļu satiksmes uzraudzībā, sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, kā arī speciālās uzdevumu vienības uzdevumu izpildē. Tāpat parādē demonstrēs Valsts policijas transportu ar jauno trafarējumu, kura pamatā ir moderns dizains, funkcionalitāte, pamanāmība un redzamība.

Savukārt Valsts robežsardze parādē demonstrēs apvidus automašīnas, kuras izmanto robežuzraudzībā, pierobežas joslas režīma kontrolē un speciālo operāciju uzdevumu veikšanai, kā arī šogad dāvinājumā no ASV saņemtos kvadriciklus "Polaris MV850", kas ievērojami uzlabo Valsts robežsardzes mobilitāti un tiek izmantoti patruļām pierobežā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests parādē demonstrēs specializēto Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tehniku, ko izmanto ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbos, kā arī ķīmisko avāriju seku likvidēšanā.

21 nāciju zalvi par godu valsts neatkarības proklamēšanas gadadienai no AB dambja veiks Zemessardzes 17.kaujas atbalsta bataljons. Savukārt par kārtību un drošību parādes norises vietā un laikā rūpēsies Militārā policija un Speciālo uzdevumu vienība, bet par medicīnisko nodrošinājumu - Nodrošinājuma pavēlniecība.

Tāpat arī notiks kopš valsts neatkarības atjaunošanas iespaidīgākā kuģu vizīte. 18 sabiedroto valstu Jūras spēku kuģi, tostarp arī NATO 1.pastāvīgās jūras pretmīnu grupas (SNMCMG1) kuģi, būs apskatāmi Rīgas Pasažieru termināļa piestātnē 17.novembrī no plkst.13 līdz plkst.17 un 18.novembrī no plkst.12 līdz plkst.20.

Tāpat 18.novembrī no plkst.11 līdz plkst.17, Rīgas Pasažieru ostas piestātnē Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus apmeklēt Latvijas un sabiedroto spēku militārās tehnikas un ekipējuma izstādi, kurā būs apskatāma arī Valsts robežsardzes tehnika un aprīkojums.

17.novembrī, plkst.18 11.novembra krastmalā notiks parādes ģenerālmēģinājums.

Aizsardzības ministrija aicina iedzīvotājus iemūžināt valsts svētku pasākumus fotogrāfijās un video sociālajos medijos lietojot tēmturus: "#18novembris"; "#militārāparāde", ietagojot Latvijas armijas sociālo mediju kontu - "@Latvijas_armija".