Tik ātrā laikā reti kurš rosinājums gūst vajadzīgo parakstu skaitu. To iniciēja kultūras kritiķe Jana Kukaine. "Šī lielā piekrišana skaidri parāda, ka Latvijas sabiedrībā rūgst tāda kā neuzticība un neapmierinātība. Šāds mazs solis - deputātiem atteikties no kompensācijām - būtu signāls, ka jā, mēs esam gatavi paieties pretī un veidot dialogu, lai mēs būtu līdzvērtīgākās pozīcijās," skaidro Kukaine.

Deputātiem, kurus nepārvēlēja, pienākas pabalsts triju mēnešalgu apmērā, - to šobrīd nosaka likums. Turklāt tas pienākas neatkarīgi no tā, cik ilgi deputāts Saeimā nostrādājis. 66 jaunajā sasaukumā netikušajiem deputātiem kompensācijas jau ir izmaksātas, un no valsts budžeta tas prasījis 610 tūkstošus eiro. Tie tautas kalpi, kuriem nebija nekādu papildu amatu, katrs saņēmuši caurmērā astoņus tūkstošus, taču vislielākās kompensācijas tikušas Gaidim Bērziņam un Augustam Brigmanim. Tiesa, Bērziņš pēdējās vēlēšanās vairs nebalotējās. Abiem izmaksātas kompensācijas 12 732 eiro apmērā.

Par ko, kāpēc? Atbild eksperti

Jāteic, ka pēc darba zaudēšanas deputātiem nekas neliedz stāties bezdarbnieku rindās. Bet Saeimas sabiedrisko attiecību speciālists Juris Vīgulis skaidro, ka kompensācijas ir drošības spilvens cilvēkiem, kas, būdami Saeimā, ir faktiski zaudējuši savu kvalifikāciju darba tirgū. "Tā ir politiskā izšķiršanās, vai šādas kompensācijas ir nepieciešamas," viņš piebilda. Savukārt ceturtdienas "RīgaTV 24" raidījumā "Preses klubs" cits sabiedrisko attiecību speciālists Egils Zariņš pauda, ka tik tiešām neievēlētajiem deputātiem pēc tam esot ārkārtīgi grūti atrast jaunu darbu.

Konstitucionālo tiesību eksperts Edgars Pastars LTV "Panorāmai" skaidro, ka kompensācijas saņem daudzas amatpersonas, tiesi, parasti tās nepārsniedz vienas mēnešalgas apmērus. Piemēram, ministriem pabalsts ir vienas algas apjomā. Taču deputātiem - triju. "Jautājums: kāpēc šāda atšķirība? Tāpēc tas būtu pārvērtējams, vai trīs mēnešalgas ir adekvāti," teica Pastars.

