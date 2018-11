“Rīgas drosmes grantu” saņems 25 biznesa idejas

Drosmīgie konkursa “Ideju kauss” dalībnieki, kuri klātienē apmeklējuši vebinārus sešu nedēļu garumā, nedēļas beigās par savām idejām stāstīs “Ideju kausa” komisijai un “Rīgas drosmes granta” pārstāvjiem. Kopā “Ideju kausa” 2. kārtā iekļuva 79 idejas, no tām “Rīgas drosmes granta” atbalstam pieteicās 40 no 53 idejām, kuras kvalificējās tālākai dalībai granta programmā. Pēc prezentācija katrs no granta pretendentiem individuāli saņems attiecīgus programmas “Rīgas drosmes grants” piedāvājumus sadarbībai ar Rīgas augstskolu biznesa inkubatoriem. Gan “Rīgas drosmes granta”, gan “Ideju kausa” rezultāti tiks paziņoti 6.decembrī.

Atgādinām, ka septembra sākumā noslēdzās pieteikumu pieņemšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jau desmito reizi rīkotajam inovatīvo biznesa ideju konkursam “Ideju kauss”. Taču šogad “Ideju kauss” tiek rīkots sadarbībā ar Rīgas pašvaldību, kas izveidojusi jaunu atbalsta programmu uzņēmējdarbībai – “Rīgas drosmes grants”, kas ir jauns atbalsta instruments agrīnā stadijā esošu biznesa ideju attīstībai. 2018. gadā “Rīgas drosmes grants” programmā pieejamais finansējums ir 50 000 eiro.

Granta izlietojumu administrēs Rīgā esošie augstskolu biznesa inkubatori – Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Ekonomikas kultūras augstskolas, Banku augstskolas, RISEBA un Turības. Granta saņēmēji sadarbībā ar biznesa inkubatora mentoriem attīstīs savu biznesa ideju, gudri izlietojot piešķirto finansējumu.

Šogad “Ideju kausa” konkursam bija pieteikušies 352 dalībnieki ar 160 biznesa idejām (t.sk. 65% no Rīgas jeb 227 dalībnieki ar 104 idejām). 31 ideju autors (t.sk. 25 no Rīgas) iesniedzis pat vairākas idejas - divas līdz pat piecas dažādās nozarēs.