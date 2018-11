Valsts svētkos Rīgā būs ievērojamas izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos; transports būs bez maksas

Laikā no plkst. 12:30 līdz plkst. 22:30 būs slēgta transporta kustība Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, līdz ar to būs izmaiņas 5., 7. un 11. tramvaja maršrutā. No plkst. 12:30 līdz plkst. 22:30 5. maršruta tramvaji kursēs līdz Centrāltirgus lokam, bet 7. un 11. maršruta tramvaji kursēs līdz Radio lokam. „Rīgas satiksme” atgādina, ka 18. novembrī Rīgas sabiedriskajā transportā (autobuss, tramvajs, trolejbuss, minibuss balti-zilā krāsojumā) iedzīvotāji un pilsētas viesi varēs braukt bez maksas.

5. maršruta tramvaji – kursēs no Iļģuciema pa maršrutu līdz 13. janvāra ielai, tālāk pa Prāgas ielu, Centrāltirgus ielu, Maskavas ielu, 11. novembra krastmalu un tālāk pa maršrutu uz Iļģuciemu. No Mīlgrāvja maršruts būs slēgts.

7. maršruta tramvaji – kursēs no Ķengaraga pa maršrutu līdz Aspazijas bulvārim, tālāk pa Aspazijas bulvāri, Krišjāņa Barona ielu, Radio ielu, 13. janvāra ielu un tālāk pa maršrutu uz Ķengaragu. No Ausekļa ielas maršruts būs slēgts.

11. maršruta tramvaji – kursēs no Mežaparka līdz pieturvietai „Aspazijas bulvāris”, tālāk pa Aspazijas bulvāri, 13. janvāra ielu, Radio ielu, Krišjāņa Barona ielu un atpakaļ uz Mežaparku. No Ausekļa ielas maršruts būs slēgts.

Kustības slēgšanas dēļ Raiņa bulvārī, no plkst. 16:50 sabiedriskais transports uz pilsētas centru kursēs pa apvedceļiem, pārsvarā izmantojot Elizabetes un Marijas ielu. 15. maršruta trolejbuss kursēs līdz Centrāltirgum. Detalizētāks apraksts:

AUTOBUSI

1., 6. un 9. maršruta autobusi – kursēs uz pilsētas centru pa maršrutu līdz Brīvības ielai, tālāk pa Brīvības ielu, Elizabetes ielu, Satekles ielu, Dzirnavu ielu un tālāk pa maršrutu.

2. un 24. maršruta autobusi – kursēs no Vecmīlgrāvja un Mangaļsalas pa maršrutu līdz Pulkveža Brieža ielai, tālāk pa Pulkveža Brieža ielu, Elizabetes ielu, Marijas ielu, Gogoļa ielu un tālāk pa maršrutu.

3. un 21. maršruta autobusi – kursēs uz Daugavgrīvu un Imantu pa maršrutu līdz Brīvības ielai, tālāk pa Brīvības ielu, Elizabetes ielu, Marijas ielu, 13. janvāra ielu un tālāk pa maršrutu.

11. maršruta autobusi – kursēs uz pilsētas centru pa maršrutu līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, tālāk pa Krišjāņa Valdemāra ielu, Elizabetes ielu, Marijas ielu, Gogoļa ielu un tālāk pa maršrutu.

13. maršruta autobusi – kursēs uz staciju „Preču 2” pa maršrutu līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, tālāk pa Krišjāņa Valdemāra ielu, Elizabetes ielu, Marijas ielu un tālāk pa maršrutu.

14., 16. un 50. maršruta autobusi – kursēs uz pilsētas centru pa maršrutu līdz Brīvības ielai, tālāk pa Brīvības ielu, Elizabetes ielu, Marijas ielu, Gogoļa ielu un tālāk pa maršrutu.

40. maršruta autobusi – kursēs uz Ziepniekkalnu pa maršrutu līdz Brīvības ielai, tālāk pa Brīvības ielu, Elizabetes ielu, Marijas ielu, Gogoļa ielu un tālāk pa maršrutu.

57. autobusa maršruts – kursēs uz Abrenes ielu pa maršrutu līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, tālāk pa Krišjāņa Valdemāra ielu, Elizabetes ielu, Marijas ielu, Gogoļa ielu un tālāk pa maršrutu.

59. maršruta autobusi – kursēs no Televīzijas centra pa maršrutu līdz Gogoļa ielai, tālāk pa Gogoļa ielu, Turgeņeva ielu, Prāgas ielu, Gaiziņa ielu, Gogoļa ielu un tālāk pa maršrutu uz Televīzijas centru.

TROLEJBUSI

1. trolejbusa maršruts – no plkst. 16:50 līdz kustības beigām slēgts.

3. maršruta trolejbusi – kursēs no Sarkandaugavas pa maršrutu līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, tālāk pa Krišjāņa Valdemāra ielu, Elizabetes ielu, Marijas ielu, Gogoļa ielu un tālāk pa maršrutu.

12. maršruta trolejbusi – kursēs no Āgenskalna priedēm pa maršrutu līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, tālāk pa Krišjāņa Valdemāra ielu, Elizabetes ielu, Brīvības ielu un tālāk pa maršrutu.

14. maršruta trolejbusi – kursēs no Mežciema pa maršrutu līdz Esplanādei, tālāk pa Brīvības bulvāri, Merķeļa ielu, Brīvības bulvāri un tālāk pa maršrutu.

15. maršruta trolejbusi – kursēs no Ķengaraga pa maršrutu līdz Gogoļa ielai, tālāk pa Gogoļa ielu, Turgeņeva ielu, Prāgas ielu, Gaiziņa ielu, Gogoļa ielu un tālāk pa maršrutu uz Ķengaragu.

17. maršruta trolejbusi – no Purvciema kursēs pa maršrutu līdz Brīvības ielai, tālāk pa Brīvības ielu, Elizabetes ielu, Marijas ielu, Merķeļa ielu, Brīvības bulvāri un tālāk pa maršrutu.

19. maršruta trolejbusi – kursēs no Pētersalas ielas pa maršrutu līdz Pulkveža Brieža ielai, tālāk pa Pulkveža Brieža ielu, Elizabetes ielu, Marijas ielu, Gogoļa ielu un tālāk pa maršrutu.

MINIBUSI un EKSPRESBUSI

206. maršruta minibusi – kursēs uz pilsētas centru pa maršrutu līdz Brīvības ielai, tālāk pa Brīvības ielu, Elizabetes ielu, Marijas ielu, Gogoļa ielu un tālāk pa maršrutu.

224. maršruta minibusi – kursēs uz pilsētas centru pa maršrutu līdz Brīvības ielai, tālāk pa Brīvības ielu, Elizabetes ielu, Marijas ielu.

300. maršruta minibusi – kursēs uz pilsētas centru pa maršrutu līdz Brīvības ielai, tālāk pa Brīvības ielu, Elizabetes ielu, Marijas ielu.

316. maršruta minibusi – kursēs uz Ķengaragu pa maršrutu līdz Brīvības ielai, tālāk pa Brīvības ielu, Elizabetes ielu, Marijas ielu, Gogoļa ielu.

Lai pasažieriem būtu ērtāk nokļūt uz/no pasākumu norises vietām, 18. novembrī no plkst. 17:00 līdz 19. novembra plkst. 01:00 tiks nodrošināti papildu autobusu, tramvaju un trolejbusu reisi šādos sabiedriskā transporta maršrutos:

AUTOBUSIEM – 2., 3., 11., 12., apvienotajā 12., 23. un 26. (pa Akmens tiltu), 18., 23., 24., 25., 37., 40., 41., 50., 51., 52. un 53. maršrutā.

TRAMVAJIEM – 1., 5., 7., 10. un 11. maršrutā.

TROLEJBUSIEM – 9., 14., 15., 17., 18., 22. un 27. maršrutā.

Lāpu gājiena dēļ īsi pirms plkst. 18:00 tiks slēgta kustība Krišjāņa Valdemāra ielā pie Nacionālā teātra. Aptuveni no plkst. 18:00 sabiedriskais transports kursēs pa Akmens tiltu vai līdz Ķīpsalai. Detalizētāks apraksts:

AUTOBUSI

13. maršruta autobusi – kursēs uz galapunktu „Preču 2” pa maršrutu līdz Daugavgrīvas ielai, tālāk pa Daugavgrīvas ielu, Raņķa dambi, Uzvaras bulvāri, Akmens tiltu, 11. novembra krastmalu, 13. janvāra ielu, Marijas ielu un tālāk pa maršrutu. Galapunkta „Babītes stacija” virzienā autobusi brauks pa maršrutu līdz Marijas ielai, tālāk pa Marijas ielu, 13. janvāra ielu, 11. novembra krastmalu, Akmens tiltu, Uzvaras bulvāri, Raņķa dambi, Daugavgrīvas ielu un tālāk pa maršrutu.

37., 41 un 53. maršruta autobusi – kursēs no Imantas un Zolitūdes pa maršrutu līdz Slokas ielai, tālāk pa Kalnciema ielu, Daugavgrīvas ielu, Raņķa dambi, Uzvaras bulvāri, Akmens tiltu, 11. novembra krastmalu, 13. janvāra ielu, Marijas ielu līdz pieturvietai „Stacijas laukums” (8. maršruta autobusa un 9., 27. maršruta trolejbusa galapunkts). Galapunkta „Imanta “ un „Zolitūde” virzienā autobusi kursēs pa 13. janvāra ielu, 11. novembra krastmalu, Akmens tiltu, Uzvaras bulvāri, Slokas ielu un tālāk pa maršrutu.

57. maršruta autobusi – kursēs uz Abrenes ielu pa maršrutu līdz Ķīpsalas ielai, tālāk pa Ķīpsalas ielu, nobrauktuvi zem Vanšu tilta, Balasta dambi, Raņķa dambi, Uzvaras bulvāri, Akmens tiltu, 11. novembra krastmalu, 13. janvāra ielu, Gogoļa ielu un tālāk pa maršrutu. Galapunkta „Ķīpsala” virzienā autobusi kursēs pa maršrutu līdz Gogoļa ielai, tālāk pa Gogoļa ielu, 13. janvāra ielu, 11. novembra krastmalu, Akmens tiltu, Uzvaras bulvāri, Raņķa dambi, Balasta dambi, nobrauktuvi zem Vanšu tilta, Ķīpsalas ielu un tālāk pa maršrutu.

TROLEJBUSI

5. maršruta trolejbusi – kursēs no Daugavas stadiona pa maršrutu līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, tālāk pa Krišjāņa Valdemāra ielu, Elizabetes ielu, Marijas ielu, 13. janvāra ielu, 11. novembra krastmalu, Akmens tiltu, Uzvaras bulvāri, Slokas ielu, Kalnciema ielu un tālāk pa maršrutu. No Paula Stradiņa slimnīcas trolejbusi kursēs pa maršrutu līdz Kalnciema ielai, tālāk pa Kalnciema ielu, Daugavgrīvas ielu, Raņķa dambi, Uzvaras bulvāri, Akmens tiltu, 11. novembra krastmalu, 13. janvāra ielu, Marijas ielu, Merķeļa ielu, Kalpaka bulvāri, Krišjāņa Valdemāra ielu un tālāk pa maršrutu.

12. maršruta trolejbusi – kursēs no Āgenskalna priedēm pa maršrutu līdz Kalnciema ielai, tālāk pa Kalnciema ielu, Daugavgrīvas ielu, Raņķa dambi, Uzvaras bulvāri, Akmens tiltu, 11. novembra krastmalu, 13. janvāra ielu, Marijas ielu, Merķeļa ielu, Brīvības bulvāri un tālāk pa maršrutu. No Šmerļa trolejbusi kursēs pa maršrutu līdz Brīvības ielai, tālāk pa Brīvības ielu, Elizabetes ielu, Marijas ielu, 13. janvāra ielu, 11. novembra krastmalu, Akmens tiltu, Uzvaras bulvāri, Slokas ielu, Kalnciema ielu un tālāk pa maršrutu.

25. maršruta trolejbusi – kursēs no Iļģuciema līdz Ķīpsalai.

MINIBUSI un EKSPRESBUSI

241. maršruta minibusi – pilsētas centra virzienā kursēs pa maršrutu līdz Slokas ielai, tālāk pa Slokas ielu, Kalnciema ielu, Daugavgrīvas ielu, Raņķa dambi, Uzvaras bulvāri, Akmens tiltu, 11. novembra krastmalu, 13. janvāra ielu, Merķeļa ielu, Tērbatas ielu, Elizabetes ielu, Marijas ielu (galapunkts Marijas iela 1). Uz Imantu un Lidostu minibusi kursēs pa 13. janvāra ielu, 11. novembra krastmalu, Akmens tiltu, Uzvaras bulvāri, Slokas ielu un tālāk pa maršrutu.

336. maršruta minibusi – no Zolitūdes kursēs pa maršrutu līdz Slokas ielai, tālāk pa Kalnciema ielu, Daugavgrīvas ielu, Raņķa dambi, Uzvaras bulvāri, Akmens tiltu, 11. novembra krastmalu, 13. janvāra ielu, Merķeļa ielu, Kalpaka bulvāri, Krišjāņa Valdemāra ielu un tālāk pa maršrutu. Uz Zolitūdi ekspresbusi kursēs pa maršrutu līdz Brīvības ielai, tālāk pa Brīvības ielu, Elizabetes ielu, Marijas ielu, 13. janvāra ielu, 11. novembra krastmalu, Akmens tiltu, Uzvaras bulvāri, Slokas ielu un tālāk pa maršrutu.

Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas vienību militārās parādes norises laikā ir iespējami sabiedriskā transporta kavējumi maršrutos, kas skar Akmens tiltu, Aspazijas bulvāri, Raiņa bulvāri, Merķeļa ielu, Brīvības bulvāri, Brīvības ielu un Bruņinieku ielu.

Informējam, ka gaismas uzveduma „Saules mūžs” laikā nepieciešamības gadījumā tiks mainīts 10., 23., 26. autobusa un 27. trolejbusa maršruts. Izmaiņu dēļ minētie maršruti nepieturēs pieturvietā „Nacionālā bibliotēka” (Mūkusalas iela).

Sabiedriskais transports pirmdien, 19. novembrī, kursēs pēc brīvdienu saraksta. Pasažieriem, kuri ir iegādājušies braukšanas kartes darba dienām, lūdzam ievērot, ka 19. novembrī braukšanas kartes, kas paredzētas darba dienām, nebūs derīgas braukšanai sabiedriskajā transportā.

Maksas autostāvvietas, kuras apkalpo „Rīgas satiksme”, 18. novembrī varēs izmantot bez maksas, izņemot apakšzemes stāvvietu Krišjāņa Valdemāra ielā 5a – tur par auto novietošanu būs jāmaksā atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.

Pirmdien, 19. novembrī, autostāvvietās, kuras izvietotas Vecrīgā (R zona), par auto novietošanu būs jāmaksā. Savukārt A, B, C un D zonas autostāvvietas norādītajā dienā varēs izmantot bez maksas. Par apakšzemes stāvvietas Krišjāņa Valdemāra ielā 5a izmantošanu būs jāmaksā atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.

16. novembrī, klientu apkalpošanas centrs Brīvības ielā 49/53 darba laiks būs no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārējie klientu apkalpošanas centri 16. novembrī strādās kā ierasts darba dienās – līdz plkst. 19:00. 17. novembrī, klientu apkalpošanas centri strādās kā ierasts sestdienās – no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00. Klientu apkalpošanas centri 18. novembrī būs slēgti. Pirmdien, 19. novembrī, no plkst. 10:00 līdz 16:00 strādās klientu apkalpošanas centrs Spīķeru ielā 1, pārējie klientu apkalpošanas centri būs slēgti.