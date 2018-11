Pārbaudes rezultātā konstatēti pārkāpumi, lietu savlaicīgi nenododot piespiedu izpildei, un 5.novembrī pieņemti lēmumi par disciplinārlietu ierosināšanu pret vainīgo amatpersonu un tās tiešo priekšnieku, informēja VP preses pārstāve Gita Gžibovska.

VP joprojām neatklāj, kāds administratīvais sods Truksnim tika piemērots, taču TV3 raidījums "Nekā personīga" iepriekš ziņoja, ka amatpersonai piemērots 100 eiro sods. "Nekā personīga" oktobrī vēstīja, ka kopš policijas inspektores Lauras Davidavičas lēmuma par Trukšņa sodīšanu ir pagājuši divi gadi.

Šļirce ar kokaīna paliekām pie Trukšņa atrasta Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) veiktajās kratīšanās kriminālprocesā par partijas "No sirds Latvijai" (NSL) un ZZS iespējamu nelikumīgu finansēšanu.

DNS analīzes apliecinājušas, ka uz šļirces ir Trukšņa DNS pēdas, un policija viņu sodījusi saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 46.pantu par narkotisku vielu neatļautu glabāšanu, iepriekš ziņoja "Nekā personīga".

Pats Truksnis 8.oktobrī pēc tam, kad Jūrmalas domes sēdēs balsojumā saglabāja amatu, skaidroja, ka 30.septembrī izskanējusī informācija medijos par viņa sodīšanu narkotiku glabāšanā viņam esot bijis jaunums. "Es neesmu bijis informēts ne par šo sodu, ne administratīvo procesu," apgalvoja Truksnis. Viņš neesot zinājis par lietas ierosināšanu un arī neesot aicināts uz nopratināšanu vai jelkādu paskaidrojumu sniegšanu tiesībsargājošajās iestādēs.

"Kad par to uzzināju no medijiem, "www.latvija.lv" reģistrā pārbaudīju savus administratīvos sodus un atklāju, ka 2017.gada sākumā tiešām šāda lieta ir bijusi. Tagad skaidroju situāciju, jo man nav bijis iespējas ne iepazīties ar lietas apstākļiem, ne tos pārsūdzēt," apgalvoja Truksnis.

Viņš vairākkārt uzsvēra, ka ir "brīvs no jebkādām atkarībām" un vēl nesen veicis analīzes Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas, kā arī Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā. "Narkoloģijas centra analīzes manis teikto apstiprina - esmu pilnīgi brīvs no atkarībām. Otras iestādes atbildi vēl gaidu, taču arī tur viss būs tīrs. Es jebkurā brīdī esmu gatavs veikt jebkādas pārbaudes, ekspertīzes un analīzes, ja ir nepieciešams to pierādīt," sacīja mērs, norādot, ka neatbalsta nekādu narkotiku lietošanu.

