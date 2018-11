Nedēļas nogalē paredzēti vērienīgi satiksmes ierobežojumi Rīgā

No 17.novembra līdz 19.novembrim satiksmei tiks slēgta 11.novembra krastmala posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un 11.novembra krastmalai paralēli esošā iela, posmā no Poļu gātes līdz Jaunielai.

Satiksme nedēļas nogalēs būs slēgta vai ierobežota arī Poļu un Bīskapa gātēs, Eksporta ielā un Elizabetes ielā.

Svētku dienā, 18.novembrī no plkst.11 līdz plkst.17 slēgs transportlīdzekļu satiksmi Ģenerāļa Radziņa krastmalas posmā un virzienā no Dzelzceļa tilta līdz Turgeņeva ielai, bet no plkst.12.30 līdz plkst.24 - Aspazijas bulvāra posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Kaļķu ielai un Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī.

No 16.novembra līdz 21.novembrim transportlīdzekļu satiksmi un gājēju kustību slēgs arī uz AB dambja.

Vienlaikus 18.novembrī lielāko dienas daļu satiksme būs slēgta Raiņa bulvāra posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Reimersa ielā, Brīvības bulvāra posmā no Merķeļa ielas līdz Raiņa bulvārim, kā arī Inženieru ielā.

Šajā dienā īslaicīgi ierobežojumi būs arī Raiņa un Aspazijas bulvāros, Krišjāņa Valdemāra ielas posmos, Citadeles ielā, Kalpaka bulvārī un Torņu ielā.

No plkst.20.30 līdz plkst.22.30 slēgs transportlīdzekļu satiksmi uz Akmens tilta, vairākos Uzvaras bulvāra posmos, kā arī Mūkusalas, Akmeņu, Kuģu, Gogoļa, Grēcinieku un 13.janvāra ielās.

Satiksme šajā dienā atsevišķos laika posmos būs slēgta arī visās ielās, kur notiks parāde un lāpu gājiens. Tāpat ierobežota satiksme būs teju visās Vecrīgas ielās, kā arī smagā transporta kustības ierobežojumi būs noteikti Eksporta ielas posmā no Hanzas ielas līdz Muitas ielai un Krasta ielas posmā no Salu tilta līdz 13.janvāra ielai.