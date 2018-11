Latviešu tautasdziesmas jaunā skanējumā elektroakustiskā koncertā "Tumša nakte"

Atzīmējot Latvijas simtgadi, ir svarīgi apzināties savas saknes un tautasdziesmu spēku, tajās iekodēto gudrību. Latvju dainas visos laikos vienojušas tautu un koncertprogrammā "Tumša nakte" tās ir kā tilts starp jaunajiem izpildītājmāksliniekiem un komponistiem. Ejot latviešu dižgaru pēdās, jaunie skaņraži ietver latviešu tautasdziesmu analoģijas muzikālos rakstos, modernās interpretācijās, apdarēs, impresijās.

Muzikālās apvienības "Trio con Brio" skanējumu veido Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studenti, kuri spēlē mūsdienīgus un tembrāli spēcīgus instrumentus – Aigars Raumanis (saksofons, elektronika), Rūdolfs Pēteris Rubenis (saksofons, elektronika), Miķelis Dzenuška (marimba, perkusijas, elektronika). Šajā nedzirdētajā koncertprogrammā pievienojas Bāzeles Mūzikas Akadēmijas džeza vibrafona klases absolvents Ēriks Miezis.

Koncertu "Tumša nakte" veido septiņi pirmatskaņojumi, kuros dzirdēsiet, kā elektronisko un akustisko instrumentu sintēze piešķir bieži atskaņotajām tautasdziesmām svaigu un aizrautīgu skanējumu. Programmā skanēs mūziķu pašu kompozīcijas, kā arī Andrieva Alkšņa, Santas Grigorjevas, Laura Gata Žarinova jaunākie darbi "Es gulu, gulu", "Sarkanbalta gaisma ausa", "Tumša nakte", "Žūžu/timbaka/ramtai" un citi.

Latviešu tautas dziesmā Es gulu, gulu vibrafons kopā ar saksofoniem radīs arhaisku un sapņainu noskaņu, atainojot Latvijas vēsturiskos notikumus un aicinot klausītājus godināt senčus, kuri izcīnījuši mūsu Latviju. Tautasdziesmā Tumša nakte dzirdēsim, kā tiek apvienota akadēmiskā un neakadēmiskā improvizācija. Interesanti, ka skaņdarba Krēsla pirms naktes elektronisko skaņu audums pamatā veidots ar NASA ierakstiem no kosmosa, secīgi Zemes, Mēness, Marsa un Jupitera skaņas, bet skaņdarba "Žūžu/timbaka/ramtai" idejiskais saturs balstīts Dadaisma estētikā. Veidojot skaņdarbu, autors par pamatu ņēmis citātus no trīs labi zināmu latviešu tautasdziesmu tekstiem, kuros ietveri šķietami neko nenozīmējoši vārdu savirknējumi. Katram no tiem piemeklēts muzikāls ietērps, un rodas sava veida triptihs – kompozīcija no trim daļām.

Programmu vadīs un ar mūzikas saturu iepazīstinās muzikologs Dāvis Eņģelis.

Kamermūzikas koncertu un sarunu cikls "COME PRIMA" VEF Kultūras pils Kamerzālē klausītājiem sniedz iespēju atgriezties pie mājas muzicēšanas pirmsākuma, veidot mūzikas draugu kopu, kas uzticas profesionālu mūziķu piedāvājumam. Būtiska koncertu sastāvdaļa ir sarunas – ne tikai mūzikas valodā, bet arī ar muzikologa veidoto koncertprogrammas otro plānu, kas iepazīstina ar izpildāmo mūziku, atklāj jaunus kontekstus un laikmeta zīmes mūzikas laukā, kas ir lielisks garants interesantam, izzinošam un aizraujošam ceļojumam kamermūzikas pasaulē.

Biļetes Biļešu paradīzes kasēs un internetā.

