Latvijas valsts karogi šajos datumos tiks pacelti pie Rīgas domes, tās struktūrvienību, tai pakļauto izpildinstitūciju, iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību ēkām, kā arī pie pašvaldībai piederošām dzīvojamām ēkām.

Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs iesaka arī citām juridiskajām un fiziskajām personām pacelt valsts karogu pie to īpašumā esošajām ēkām.

Tāpat saistībā ar Islandes prezidenta Gudni Jouhannessona ar pavadošo delegāciju oficiālo vizīti Latvijā tiks ierobežota satiksme vairākās Rīgas ielās.

Apstāties un stāvēt tiks liegts no 16.novembra plkst. 8.00 līdz 18.novembra plkst. 17.00 Teātra ielas abās pusēs, posmā no Aspazijas bulvāra līdz Vaļņu ielai, kā arī no 16.novembra plkst. 8.00 līdz 17.novembra plkst. 17. 00 Aspazijas bulvāra abās pusēs, posmā no Kaļķu ielas līdz Teātra ielai.

Tāpat ierobežojumi būs spēkā 16.novembrī no plkst. 7.00 līdz plkst. 11.30 Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Smilšu ielu un no plkst. 13.50 līdz plkst. 15.45 pie ēkas Raiņa bulvārī 19.

Savukārt16.novembrī no plkst. 00.01 līdz plkst. 11.30 un 18.novembrī no plkst. 7.00 līdz plkst. 14.00 tiks aizliegts apstāties un stāvēt Pils laukumā, Pils ielā, posmā no Poļu gātes līdz Pils laukumam un Mazajā Pils ielā, posmā no Daugavas gātes līdz Pils laukumam.

Tostarp 16.novembrī tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme no plkst. 9.25 līdz plkst. 9.40 un no plkst. 11.00 līdz plkst. 11.05 Pils laukuma un Muitas ielas krustojumā, Pils laukuma un Torņa ielas krustojumā (pie Latvijas Bankas) un Pils laukuma un Citadeles ielas krustojumā. Kā arī 16.novembrī no plkst. 9.20 līdz plkst. 9.40 tiks slēgta satiksme Pils ielā un Poļu gātē.

Nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota gājēju kustība:

16.novembrī no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.15 Pils laukumā;

2.3.2. 16.novembrī no plkst. 10.45 līdz plkst. 11.30 Brīvības laukumā;

2.3.3. 18.novembrī no plkst. 17.50 līdz plkst. 19.00 Uzvaras bulvārī, pie ēkas Mūkusalas ielā 3.