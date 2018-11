Apsūdzētais laikā no 2011. līdz 2015.gadam vardarbīgi un cietsirdīgi izturējās pret saviem 2002., 2007. un 2010.gadā dzimušajiem bērniem. Vīrietis būdams alkohola ietekmē un paģiru sindromā apsaukāja bērnus rupjiem vārdiem, kā arī tiem sita. Tāpat viņš bērnu klātbūtnē vardarbīgi un cietsirdīgi izturējās pret viņu māti.

Piemēram, vienā no gadījumiem tēvs vienai no atvasēm iespēra ar kāju pa vēderu, bet otram bērnam iesita ar dūri pa plecu. Citā gadījumā tēvs sadusmots pa to, ka bērns no paša rīta skaļi rotaļājas, vienu reizi ar dūri iesita viņam par krūtīm.

Eksperti atzinuši, ka bērniem šādas vardarbības rezultātā novērots augsts trauksmes līmenis, zems pašnovērtējums, nedrošības un baiļu sajūta, agresivitāte pret mazākiem, depresīvs noskaņojums un citas problēmas. Tiesa vīrietim piemēroja īslaicīgu brīvības atņemšanu uz diviem mēnešiem un 20 dienām, kā arī probācijas uzraudzību uz vienu gadu.