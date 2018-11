Ierobežos satiksmi gaismas festivāla “Staro Rīga” laikā

16. novembrī, 18. novembrī un 19. novembrī no plkst. 17.00 līdz plkst. 23.00 un 17.novembrī no plkst. 20.00 līdz plkst. 23.00 tiks aizliegts apstāties un stāvēt Pils laukumā pie ēkas Pils laukuma 2. Kā arī no 14. novembra no plkst. 20.00 līdz 20. novembrim plkst. 9.00 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana, izņemot transportlīdzekļus ar izsniegtajām stāvēšanas atļaujām Zirgu ielā, 30 metru garā posmā Tirgoņu ielas labajā pusē, posmā no Šķūņu ielas līdz Krāmu ielai.

Tostarp no 16. novembra plkst. 8.00 līdz 20. novembrim plkst. 13.00 tiks slēgta kuģošanas līdzekļu satiksme Pilsētas kanālā.

Tāpat informējam, ka tiks aizliegta citu, ar pasākumiem nesaistītu skaņu pastiprinošo iekārtu izmatošanu no 16. novembra plkst. 17.00 līdz 19. novembrim plkst. 23.00 Doma laukumā, Herdera laukumā, Vērmanes dārzā un laukumā ap Sv.Pētera baznīcu un citās “Staro Rīga” pasākuma norises vietās.

Pasākuma norises vietu iekārtošanas un demontāžas darbu veikšanas laikā, kā arī pasākuma laikā var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņu līmenis.