Prokuratūrā aģentūra LETA noskaidroja, ka persona apsūdzēta pēc trīs Krimināllikuma pantiem, proti, par darbību, kas apzināti vērsta uz nacionālā, etniskā naida vai nesaticības izraisīšanu, izmantojot internetu. Tāpat persona apsūdzēta par šaujamieroča munīcijas glabāšanu bez attiecīgas atļaujas un par tādu pornogrāfiska rakstura materiāla apriti, kurš satur bērnu pornogrāfiju.

Krimināllietu pirms nodošanas prokuratūrai izmeklēja Drošības policija (DP). Šajā iestādē aģentūra LETA noskaidroja, ka kriminālprocess tika sākts 2017.gada 29.novembrī saistībā ar komentāriem, kuros pausts aicinājums "piebeigt visus fašistu izdzimteņus", kam saskaņā ar komentārā pausto pieder vairāku noteiktu tautību pārstāvji, kā arī vēršanās pret vienas tautas valodu, nodēvējot to par "fašistisku".

Tāpat DP veiktās izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka persona vismaz kopš 2016.gada 1.oktobra līdz 2017.gada 7.decembrim interneta vidē izplatīja saturu, kas vērsts uz naida vai nesaticības izraisīšanu naidu starp dažādu tautību pārstāvjiem.

Tāpat, veicot procesuālas darbības, pie personas tika atrasta šaujamieroča munīcija, kuras glabāšanai persona nebija saņēmusi nepieciešamo atļauju. Procesuālo darbību laikā pie personas tika atrasti un izņemti arī tādi pornogrāfiska rakstura materiāli, kas saturēja bērnu pornogrāfiju.

DP Aleksejevu savos 2017. un 2016.gada darbības pārskatos nodēvējusi par prokremlisko vai Krievijas tautiešu politikas aktīvistu.

DP savos pārskatos raksta, ka Aleksejevs 2011.gadā izveidojis interneta vietni "imhoclub.lv", kura galvenokārt darbojās kā Krievijas tautiešu politikas aktīvistu viedokļu apmaiņas platforma. 2015.gadā ar Aleksejeva atbalstu tika izveidota "IMHOclub" Baltkrievijas versija. DP vērtējumā minēto vietņu darbība uzskatāma par tā dēvētas "krievu pasaules" idejas iemiesojumu. Šajās vietnēs tiek ievietotas dažādu valstu pārstāvošu autoru publikācijas, kuru mērķis ir sekmēt Krievijas ģeopolitisko interešu realizēšanu Latvijā.

DP rīcībā esošā informācija liecina, ka "IMHOclub" vietņu darbībai nepieciešamo finansējumu nodrošina ar Krievijas tautiešu politikas realizēšanu saistītas personas.

Jau ziņots, ka Aleksejevs savā "Facebook" kontā paudis uzskatu, ka DP lietu pret viņu ir safabricējusi, tāpēc viņš nav gatavs atzīt savu vainu un iziet uz jebkādiem kompromisiem, bet sola cīnīties līdz galam par savu taisnību.

2018.gada janvārī Aleksejevs laikrakstā "Segodna" rakstīja, ka kratīšanas laikā viņa dzīvoklī atrasti divi maisiņi ar attiecīgi 16 un 18 patronām. "Jesss. Pietiekami, lai apšautu trešdaļu Saeimas," par policijas atradumu ironizējis Aleksejevs, kurš atrastās patronas uzskata par specdienestu piespēlētu provokāciju. Viņam gan esot ierocis, taču cita kalibra nekā atrastās patronas, bet ar atrastajām patronām viņam neesot nekādas saistības.

Aleksejevs arī pārmeta DP spiediena izdarīšanu, mēģinot viņam "piešūt" neizdarītus noziegumus, jo pratināšanas laikā viņam esot uzrādītas viņa datorā atrastas fotogrāfijas ar kailiem paša bērniem, un šīs ģimenes bildes esot mēģināts uzdot par bērnu pornogrāfiju.

Aleksejevs no 2005. līdz 2009.gadam bija arī Rīgas domes deputāts no saraksta "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" un ir viens no "Nepilsoņu kongresa" iniciatoriem.