Guntis raidījumam ziņo, ka vēl šobrīd nespēj tikt vaļā no kompānijas "Crediton" vēstījumiem. "Reģistrējos, apskatījos, ziņkāri apmierināju un visu aizmirsu. Taču pāris gadu vēlāk šie sāk apbērt ar piedāvājumiem. Lai atteiktos no reklāmām, tiek piedāvāts ielogoties Crediton.lv sistēmā un atrakstīties no jaunumiem," ziņo vīrietis. Taču te ir būtiska nianse. Iespējas atrakstīties un izdzēst lietotāja profilu mājaslapā gluži vienkārši nav. Nav, un viss.

Tā vietā potenciālo klientu turpina pārpludināt vieni vienīgi piedāvājumi aizņemties, aizņemties, aizņemties. Turklāt Guntis ne reizi nav "Crediton" pakalpojumu izmantojis, vien palasījis to piedāvājumu. Viņš ir neizpratnē, kāpēc cilvēks, kurš nav kļuvis par klientu, nevar no tā visa atteikties. Guntis uzskata, ka šāda "noturēšana ar varu" ir prettiesiska.

Izrādās, jāraksta papīra iesniegums un jāsūta pa pastu

Kā noskaidroja raidījums "4.studija", no firmas "Crediton" mājaslapas tik tiešām nav iespējams izdzēsties. Uzņēmumā paskaidro, ka, ja nu kādam rodas šāda vēlme, ir jāraksta iesniegums. Tas jāparaksta un jānosūta pa pastu. Tādējādi sanāk, ka reģistrēties lapā elementāri un viesmīlīgi var virtuāli, taču atrakstīšanās prasa pamatīgas klapatas. Tiesa, derot arī elektroniski rakstīts un parakstīts iesniegums. Pašā mājaslapā to nekur nevar izdarīt.

"Crediton" pārstāve, SIA "Creamfinance Latvia" pārstāve Ilze Blauberga atsaucas uz datu aizsardzības regulu. "Mums ir jāpārliecinās par klientu, un tādēļ šī procedūra ir tāda," skaidro Blauberga. Kompānija līdz šim neesot atradusi veidu, kā par klientu varētu pārliecināties virtuālā vidē, tāpēc opcijas savu profilu dzēst mājaslapā nav.

Datu valsts inspekcija: "Tā nedrīkst būt"

"Saskaņā ar jauno regulu, kas stājās spēkā 25. maijā, ir tā: cik viegli cilvēks deva savu piekrišanu personas datu apstrādei, tikpat viegli viņam jābūt iespējai šo savu piekrišanu atsaukt," skaidro Kristīne Baltiņa no Datu Valsts inspekcijas. Tātad likums skaidri pasaka, ka cilvēkam jābūt pieejamai opcijai savus datus no reģistrācijas izņemt. Minētajā vietnē šis likuma punkts ir apiets - cilvēks nevar ar dažiem peles klikšķiem sevi no reģistra izdzēst.

Ātro kredītu kompānijā ķeras pie šāda, lūk, argumenta

"Crediton" pārstāve Blumberga skaidro: "Mums ir svarīgi pārbaudīt klienta personību. Lai nav tā, ka klienta sieva izdara to [izdzēšas] viņa vietā, viņam nezinot. Neticēsiet, taču ārkārtīgi daudz klientiem šīs te lietas kārto viņu otrās puses. Naudu saņem, protams, konta turētājs, taču daudzas formalitātes kārto un naudu saņem citas personas. Lai nebūtu tā, ka šī cita persona izdzēš profilu, mums nepieciešama šāda procedūra [maksimāli sarežģīt no vietnes izdzēšanos - red.]". Kompānijā cer, ka drīzumā būs pieejamas jaunās tehnoloģijas, piemēram, klienta video identifikācija.

